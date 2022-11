El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana produeix i programa ‘Art D’ i ‘ESCUCHA! València’, dos cicles que formen part del programa ‘CCCC Performance’, creat amb l’objectiu de posar en valor aquesta disciplina artística de caràcter avantguardista que combina música, dansa, teatre i arts visuals.

‘Art D’ i ‘ESCUCHA! València’, desenvolupats pel CMCV juntament amb l’Associació Cultural Art D’ i la Plataforma Artística Diàleg Obert, respectivament, ofereixen una programació contínua d’exhibicions, mostres, investigació i trobades vinculades a la ‘performance’ al Centre del Carme.

‘Art D’ és un cicle mensual d’art d’acció internacional que inclou una part de ‘performance’ en viu i una altra de teoria, reflexió i debat. El cicle, la primera sessió del qual es va celebrar en 2017, està organitzat pel CCCC juntament amb l’Associació Cultural Art D’, un col·lectiu d’artistes i investigadors de diferents generacions que promouen l’art d’acció amb el suport del Consorci de Museus i amb Bartolomé Ferrando com a impulsor de la iniciativa al costat de Lucía Peiró, Almudena Millán i Álvaro Terrones.

El projecte ofereix un espai intermedi entre diferents disciplines artístiques on és present la llibertat ètica i estètica associada a les transformacions individuals i socials. El seu objectiu és fer-se càrrec de l’estudi, la documentació i la presentació de l’art d’acció actual, més enllà de l’espectacle escènic; amb una proposta plural on totes les formes d’art d’acció tenen cabuda sense crear cap confrontació.

La novetat de la programació de 2022, que ja està prop d’acabar, és atorgar-li un caràcter internacional al cicle, per a la qual cosa ha convidat figures destacades de diferents països. El programa ha tingut cinc col·loquis, celebrats en els mesos imparells; cinc tallers de ‘performance’, els mesos parells, i un total de 6 sessions de ‘performance’ en directe cada dos mesos.

La pròxima —i última— sessió de la temporada de 2022 està prevista per al pròxim 26 de novembre, amb la participació d’Esther Ferrer, artista interdisciplinària espanyola considerada una de les millors de la seua generació i pionera de l’art de la ‘performance’ al nostre país. Ferrer ha sigut la guanyadora del Premi Nacional d’Arts Plàstiques d’Espanya en 2008, del Premi Velázquez d’Arts Plàstiques en 2014 i del Premi Marie Claire de l’Art Contemporain en 2014, entre altres reconeixements.

ESCUCHA! València’ és una iniciativa internacional desenvolupada pel Consorci de Museus al costat de la plataforma artística Diàleg Obert, que encapçalen Mario Montoya i Lorena Izquierdo. Es tracta d’una exposició artística singular centrada en la difusió, investigació i producció de les arts efímeres a la ciutat de València i concretament al Centre del Carme. Una cita que va nàixer de la necessitat de cobrir un programa expositiu especialitzat en els conceptes de fugacitat i no permanència en el temps, a fi de facilitar un context i teixit cultural per a aquelles obres realitzades des de les pràctiques contemporànies no objectuals.

Des de la seua posada en marxa en 2019, ‘ESCUCHA! València’ ha coordinat l’exposició de més de 49 obres situades al límit de l’oferta comercial, amb la participació d’artistes internacionals de la talla de Kurt Johannessen, BBB Johannes Deimling, Alastair Maclennan o Elvira Santamaría, i nacionals com Ana Matey, Tania García, Nieves Correa i Abel Loureda, entre altres.