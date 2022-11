El gran escenari del Palau de Les Arts torna a acollir hui a les orquestres de les societats musicals. Després de la pausa que va imposar la pandèmia, quatre agrupacions formaran part del Concurs CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana, impulsat per l’entitat financera i realitzat amb la col·laboració de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura.

El concurs començarà este matí al Palau de les Arts amb les dos categories: Salvador Giner, per a orquestres que tenen entre 30 i 50 músics, i Martín i Soler, per a orquestres que tenen entre 51 i 70 músics.

En la categoria Salvador Giner participen, a partir de les 11 hores, l’Orquestra Tetracorde del Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios, dirigida per Àlex Puchades Romero i amb un programa de peces de Schubert i Haydn; i l’Orquestra Societat Musical la Primitiva de Rafelbunyol, baix la direcció de Pablo Marqués Mestre amb un programa de Lutoslawski i Mendelssohn.

Esta vesprada, a partir de les 17 hores, en la categoría Martín i Soler, participaran l’Orquestra Simfònica de la Unió Musical de Llíria, amb Pascual Cabanes Fabra com a director i un programa amb obres de Schubert i Tchaikowsky; i l’Orquestra Simfònica de la SMI Santa Cecília de Cullera, amb direcció de Carlos Garcés Fuentelsaz i peces de Beethoven i Tchaikowsky.

6.000 euros per a les guanyadores

Cada orquestra participant interpretarà un repertori de dos obres de lliure elecció, però una de les dos ha de ser obligatòriament del repertori orquestral compost entre 1750 i 1850. La durada del repertori ha d’estar entre 45 i 70 minuts per a la categoria Martín i Soler, i entre 30 i 55 minuts per a la categoria Salvador Giner.

El jurat estarà compost per la reconeguda directora d’orquestra Lucía Marín Marín, el violinista i docent Joaquín Torre Gutiérrez, i el director i compositor Oliver Díaz Suarez. Hi haurà un únic premi per categoria, amb una dotació econòmica de 6.000 euros.

A cada orquestra participant se li entregarà una compensació econòmica: de 2.000 euros per a les orquestres que participen en la categoria Salvador Giner i de 2.500 per a les que participen en la categoria Martín i Soler.

A més, el jurat concedirà un premi de 1.500 euros al millor director en cada una de les categories, quantitats aportades íntegrament per CaixaBank.

V Festival CaixaBank d’Orquestres de la C. Valenciana

Per tal d’estimular el moviment orquestral valencià, les dos orquestres guanyadores del concurs i les dos que hagen tingut la segona millor puntuació en cada categoria participaran en el V Festival CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana, que tindrà lloc en les Capitals Culturals 2022.