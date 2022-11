‘Històries del nan Borumballa’, de Pasqual Alapont, ha guanyat el Premi de Teatre Infantil Escalante 2022 amb un cant a la superació i a la ficció com a elements indispensables per a la vida. Així ho ha decidit el jurat, format per Berta Esparza, Gabriel Ochoa, Emili Chaqués -guanyador de l’anterior edició-, Josefa Alvarado i Victoria Salvador, que han valorat la qualitat de l’escriptura dramàtica, i el caràcter innovador de la història.