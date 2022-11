La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació ha organitzat per al mes de novembre unes trobades titulades «Jo també he llegit Fuster. Lectures contemporànies d'un escriptor genial», coordinades per Xavier Serra, filòsof, escriptor i director de la col·lecció Moment. Memorialística del Magnànim. L’objectiu és animar a la ciutadania a llegir nou llibres diferents de Fuster, on s’inclou, a més de la producció assagística més coneguda, història cultural i política, crítica literària, crítica d’art, assaig i comentari periodístic, els aforismes i la poesia.

El seminari comptarà amb professors universitaris com Ferran García Oliver i Carme Gregori (Universitat de València), Ignasi Roviró i Josep Monserrat (Universitat Ramon Llull) i Joan Cuscó (Universitat de Barcelona); la poeta i professora Gràcia Jiménez; narradors com Víctor Labrado i periodistes com Vicent Partal i Esperança Camps. Cada ponent exposarà algunes de les principals claus de cada llibre. El seminari és una contribució més del Magnànim a l’any Fuster en què l’objectiu és, a més de la funció simbòlica i commemorativa, una repercussió en la difusió de l’obra de l’escriptor, pensant en tot el públic potencial de les edicions que ja circulen.

Segons ha declarat Serra: «La major part de la llarga llista de títols que va publicar Fuster es troba disponible en diverses edicions i, en general, és present a les biblioteques i llibreries. És igualment abundant la bibliografia sobre l’autor, que no ha parat de créixer en les darreres tres dècades. Per tot això, l’objectiu dels actes programats és contribuir a la circulació dels recursos editorials que ja existeixen i incrementar l’atracció cap a la literatura de Fuster per part del públic lector en general i, en particular, dels sectors més joves, que no van viure l’eclosió d’aquell fenomen literari». I ha afegit que «tant les edicions posteriors a la seua mort com la bibliografia sobre Fuster revelen que la posteritat de Fuster es troba fortament consolidada al País Valencià, però no a les Balears o a Catalunya, on ha caigut en un cert oblit –no nominalment, però sí en presència editorial i en els debats acadèmics i literaris. Recuperar la vigència de la literatura de Fuster només serà possible si es fomenta la seua lectura. I, sens dubte, la sèrie d’actes programats enguany per moltes associacions i institucions contribuiran a aquesta operació cultural que afectarà el cànon literari que es fixarà en les properes dècades».

Format dels actes

Els actes tindran lloc els dies 16, 23 i 30 de novembre, a les 19 hores, a l’Aula 1 de l’Octubre Centre de Cultura Contemporània (Carrer de Sant Ferran, 12, València).