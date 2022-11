La Diputació de València ha presentat este dimecres la programació de la segona edició de ‘Salitre. Festival de Literatura del Mediterrani’, un certamen creat per l'àrea provincial de Joventut per a acostar el món de les lletres als joves a través d'altres disciplines com la música, la fotografia, la il·lustració o les arts escèniques. Després de l'èxit de la primera edició, Salitre torna ampliant programa i seus, i se celebrarà del 18 al 27 de novembre a València, Paterna, Gandia i Torrent.

Els cantants Rayden i Nena Daconte, el cantautor i poeta Marwán, l'escriptor Alejandro Palomas, la il·lustradora Lola Vendetta i l'actor Octavi Pujades formen part del cartell d'un festival replet d'activitats multidisciplinàries, des de taules redones i escenaris literaris amb entrevistes a autors fins a tallers d'escriptura creativa i il·lustració, recitals de poesia i concerts. Un projecte de la Diputació i la productora Crash Music que té com a objectiu «posicionar a València i els seus municipis com a punt de referència a nivell creatiu per als més joves».

En paraules d'Andrés Campos, diputat de Joventut, «Salitre és el reflex del moment actual de la cultura, que viu hui en una interrelació constant tant de disciplines com de formats». En referència a esta segona edició, que dona continuïtat al projecte posat en marxa fa just un any amb un extraordinari acolliment, finalista dels premis Iberian Awards en la categoria de millor festival no musical, el responsable provincial ha destacat l'ampliació de seus que acosta Salitre a les comarques valencianes i l'atractiu d'una programació molt diversa pensada per a un públic juvenil al qual volem acostar-nos amb propostes com a Salitre o Artilugio, un altre certamen de la Diputació que oferix a joves talents del cinema, l'escriptura, el còmic i la fotografia.

En la presentació ha participat també Mamen Monsoriu, propietària de la llibreria ‘El imperio de libros’, un xicotet temple cultural situat en el cor del valencià barri de Russafa que acollirà algunes de les activitats de Salitre, al costat d'altres seus com Ubik Café, Bartleby, La Rossa, Kaf Café, La Batisfera, Estudio 64, Bangarang, el Claustre Gòtic del Centre Cultural El Carme, la Capella de la Beneficència, l'edifici Veles e Vents, la Biblioteca Cova Gran de Paterna, la Casa de la Marquesa de Gandia i el saló d'actes de la Casa de Cultura de Torrent.

Programa i seus

Entre els noms propis i cites destacades del certamen, que se celebrarà del divendres 18 al diumenge 27 de novembre (Programació completa en festivalsalitre.com), destaquen esdeveniments que conjuminen literatura i música com les xarrades sobre els llibres de Marwán (Paterna, divendres 18 a les 19 hores); Xavi Sarrià (Gandia, dissabte 19 a les 19.30); Rayden (Torrent, diumenge 20 a les 18.30); Nena Daconte (València, divendres 25 a les 18); i Guiu Cortés ‘El Nen de la hipoteca’ (València, diumenge 27 a les 12).

Salitre acollirà igualment la presentació dels últims treballs d'Alejandro Palomas (‘Un país con tu nombre’); Lola Vendetta (‘Una habitación propia con wifi); Manuel Alcántara (‘Desconexión’); Mario Obrero (‘Cerezas sobre la muerte’); Mrcè Climent (‘No hi havia a València’); Octavi Pujades (‘No viene a cuento’); Julia Viejo (‘En la celda había una luciérnaga’); Nuria Ortega (‘Las infancias sonoras’); Javier Padilla y Marta Carmona (‘Malestamos’); Sara Búho (‘Perdón a la lluvia’); y Alejandro Simón Partal (‘La parcela’), entre altres autors.

El festival tindrà un marcat caràcter inclusiu a través de la Fundació Music For All, especialista en esdeveniments per a totes les capacitats, com venen demostrant en festivals com el Primavera Sound, Sonorama Ribera i Cooltural Fest. En esta ocasió, Salitre serà escenari del primer concert interpretat en llengua de signes a València.