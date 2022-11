Cultura de la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Cultura, va presentar en la Filmoteca de València ahir la preestrena de ‘L’empremta de Joan Fuster’. Aquest documental, dirigit per Jordi Call i produït per Agustí Mezquida per a València Imagina Televisió (VITV), compta amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a través de l’IVC, À Punt Mèdia, Televisió de Catalunya (TV3) i Televisió de les Illes Balears (IB3).

Els encarregats de presentar el nou documental sobre el pensador valencià en la Sala Berlanga de la Filmoteca van ser la consellera Raquel Tamarit; el director general d’À Punt Mèdia, Alfred Costa; i el director del documental, Jordi Call.

Segons la consellera de Cultura, Raquel Tamarit, «en el que queda de 2022 tenim la concentració d’activitats més importants de celebració de l’Any Joan Fuster. Una de les grans fites és aquest documental, perquè créiem que era adequat fer una relectura audiovisual del seu pensament, però també d’ell com a persona. Voldria recordar que justament fa 15 anys es va produir un documental molt complet, ‘Ser Joan Fuster’, dirigit pel cineasta valencià Llorenç Soler, que ens ha deixat recentment i a qui volem que la preestrena del nou documental servisca també d’homenatge a la seua contribució a l’audiovisual valencià».

«El nou documental aborda el nostre pensador des d’òptiques que no s’havien tocat encara, com la seua influència internacional o parts de la seua vida sobre les quals ningú havia parlat encara. Crec que el resultat enriqueix i suma, i per això convidem la societat valenciana que el veja», va afegir Tamarit.

Per la seua banda, el director d’À Punt Mèdia, Alfred Costa, declarà que el documental «és una mirada polifacètica sobre un intel·lectual de gran impacte social». «Precisament per això», va subratllar, «ens hem fixat sobretot en l’empremta de la seua vastíssima obra, tant en el seu temps com en les generacions de joves que no el van conéixer». El director general va assegurar que «el resultat és una aproximació rica i plena de matisos molt suggeridors per a l’espectador del present».

Reconstrueix la figura de Joan Fuster i el seu impacte com a escriptor i intel·lectual, així com la seua projecció internacional, gràcies als testimoniatges de veus pròximes a l’escriptor de Sueca. Tant la producció com la presentació del documental a la Filmoteca de València s’emmarquen dins de les activitats commemoratives del centenari del naixement de Joan Fuster organitzades per Cultura de la Generalitat.

Amb guió de Maria Sales i Jordi Call i la coordinació de continguts dels periodistes Toni Mollà i Josep Ramon Lluch, el documental compta amb les intervencions de Joan Fuster, i especialistes en la seua obra com Lluís Llach, Raimon, Joaquim Bosch, Artur Heras, Àngels Gregori, Francesc Bayarri, Jaume Pérez Muntaner, Vicent Sanchis, Vicent Pitarch, Eliseu Climent, Antoni Serra i Antonina Canyelles.

Entre els especialistes internacionals, destaquen les intervencions dels filòlegs Thomas Harrington, Dominic Keown i la italiana Veronica Orazi. Dins de la nova generació de creadors que hi intervenen, figuren Aina Monferrer, Pau Alabajos, Saray Cerro i Alba Fluixà.

Procés de descobriment

Sobre el documental, Jordi Call assenyala que «ha sigut un regal. Un regal que em va caure del cel quan l’Agustí Mezquida em va trucar per dirigir aquest documental. Per a mi va ser una sorpresa perquè en sabia poca cosa de Joan Fuster. O siga, que m’hi vaig acostar sense apriorismes ni prejudicis. Potser des de la mateixa posició que s’hi acosten moltes persones que no el coneixen i sabran d’ell a partir d’aquest documental».

«Ha estat sobretot un procés de descobriment. Després de visionar hores i hores de material d’arxiu i escoltar-lo en unes quantes entrevistes, ara puc dir que conec una mica millor en Joan. I me l’he acabat estimant. Per moltes coses que ja estan dites: era intel·ligent, divertit, escèptic, compromés, amb una capacitat de treball sobrenatural… Però també era fràgil. I va haver de viure moments de dubte, de decepció, de contradiccions… I això encara el fa més interessant», ha expressat Call.