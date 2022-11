L’any 1798 l’Ajuntament de Sueca demanà permís a Capitania per a celebrar la processó de la Mare de Déu de Sales. El document diu així: «… delante de la procesión, a corto espacio de su Cruz, vayan dos o tres Danzas (…) con Torneos y Mojigangas, como se hace en essa Ciudad de Valencia y en la Processión del Corpus, en las de sus parroquias, en la procesión de Nuestra Señora del Carmen y en otras particulares…».

Tot i que ningú no sap amb precisió a quines moixigangues del Cap i Casal hi fa esment, aquest document històric es considera el fet fundacional de la muixeranga a la processó de la Mare de Déu de Sales de Sueca. D’alguna manera, el text connecta la pràctica muixeranguera d’ambdues ciutats. Molts anys després la Jove Muixeranga de València i la Muixeranga de Sueca tindran l’oportunitat de simbolitzar aquesta unió a la 3a Diada de la Jove Muixeranga, que es celebrarà a Benimaclet el 26 de novembre. Aniran acompanyats dels músics de la Jove Muixeranga, que per l’ocasió han convidat la colla Mosaic, del Conservatori José Iturbi.

La Muixeranga de Sueca, fundada l’any 2005, arriba a València amb una cinquantena de membres i en un bon moment de forma. En paraules de la presidenta de la formació suecana, Andrea Oller, «amb molt d’esforç i molt d’assaig hem aconseguit arribar a un bon punt molt proper allà on ho havíem deixat abans de la pandèmia. La bona motivació actual es nota tant als nostres assajos com a les actuacions».

De la seua banda la Jove Muixeranga de València, que assaja des de l’any 2014 a Benimaclet, va tancar la temporada de manera notable el juliol passat, a la Gran Fira de València. Hi va recuperar figures com l’Alta Clàssica i la Sénia i va estrenar la Llotja, figura inèdita de cinc alçades. La 3a Diada serà un bona pedra de toc per la nova àrea tècnica de la colla color carabassa, que es va posar a treballar ara fa poc més d’un mes.

La Diada pròpia de la Jove Muixeranga es fa durant el mes de novembre en record de la primera actuació de la colla, un mes de novembre de 2014 a Burjassot, en l’acte «Nit en negre» que commemorava el primer aniversari del tancament de la radiotelevisió valenciana. És a dir, serveix també de celebració del 8è aniversari de la formació. La Diada recupera enguany el format amb colla convidada, després que l’any passat es fes en format reduït. La primera edició, l’any 2019, va comptar amb la presència de la Muixeranga d’Alacant i del grup de danses l’Esvaraeta.

Així mateix enguany tornarà a haver una cercavila pel barri de Benimaclet, on la Jove Muixeranga assaja des de la seua creació. Les colles participants aniran fent figures des del Cau Muixeranguer de València, seu de la colla, fins a la plaça de Benimaclet. Allí es farà l’actuació de les colles, a les 12, en format de tres rondes i ronda de comiat. Posteriorment hi haurà una festa oberta de cultura i música popular, amb intervenció de les Postisses i Rondalia.

cita al novembre. Dalta, la Muixeranga de Sueca a la plaça. Baix a la dreta, la Jove Muixeranga de València, Diada 2021. Autor: Gabriel-Rodríguez. A l’esquerra, la Jove Muixeranga de València a la Diada 2019. Autor: Luis Manglano.