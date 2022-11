La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha acceptat la donació de l’arxiu personal de Manuel Bas Carbonell, bibliòfil i escriptor valencià, que en 2002 va fundar la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerónima Galés.

L’arxiu,cedit per la seua viuda, María Teresa Martín Bas, es compon de 241 carpetes que recullen el testimoni cultural dels últims seixanta anys a la Comunitat Valenciana. Alberga documentació de tota una vida dedicada a la cultura valenciana i se suma a la biblioteca privada, amb més de 25.000 llibres, que va ser adquirida per la Generalitat en 2000 i que ja forma part dels fons de la Biblioteca Valenciana.

Manuel Bas Carbonell (1942-2020) va compaginar la seua tasca de col·leccionisme amb una compromesa dedicació a la cultura, i va deixar per a la història importants exposicions, congressos i seminaris. Va ser membre i vicepresident del Consell Valencià de Cultura entre 1995 i 2002.

Com a fundador de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerónima Galés va patrocinar diverses publicacions i activitats vinculades al llibre i va tindre una destacada participació en la fundació del Museu de la Impremta al monestir del Puig de Santa Maria.

És autor d’una extensa nòmina d’articles en premsa sobre el llibre valencià, així com d’innumerables llibres relacionats amb la cultura valenciana: ‘Roque Chabás. El historiador de la Renaixença’ (1995), ‘Viajeros Valencianos (siglos XV-XX)’ (2003), ‘El Quijote de Valencia’ (2006) i ‘Pasión por los libros. Memorias de un bibliófilo’ (2017).

La seua tasca cultural i professional va ser reconeguda amb guardons com la Medalla d’Or del Mèrit en el Treball i l’Alta Distinció de la Generalitat.

La donació de l’arxiu de Manuel Bas Carbonell és considerada de gran interés per al patrimoni cultural de la Generalitat i dels valencians. La Biblioteca Valenciana hi posarà tots els mitjans necessaris per a garantir la conservació, organització, funcionament i difusió del material donat, i s’adoptaran les mesures oportunes per a garantir-ne la integritat. La documentació queda al servei de la investigació històrica i cultural.

La biblioteca va acceptat el passat mes de novembre la donació del fons bibliogràfic i documental del científic Francisco de Asís Bosch Ariño, que fins ara estava depositat a través d’un comodat des de 2005.

El fons es compon de 1.500 publicacions, una col·lecció de 800 targetes postals i un arxiu amb documentació de caràcter personal referida a les seues activitats docents i culturals en què es troba informació abundant sobre la pràctica científica i universitària a la ciutat de València en els anys centrals del segle XX.

Francisco de Asís Bosch Ariño (1902-1995) va estudiar Ciències Químiques a València i Farmàcia a Madrid. En 1925 es va doctorar amb premi extraordinari. En 1927 va començar com a professor universitari en l’especialització de Ciències Químiques, ocupant una plaça de catedràtic en la Universitat de València, i degà de la Facultat de Ciències de 1960-1970.