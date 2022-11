Quatre orquestres de les societats musicals valencianes van tornar a omplir l’escenari del Palau de les Arts, en un Concurs CaixaBank que arribava a la seua cinquena edició reprenent la normalitat després de la pandèmia.

El premi va ser per a l’Orquestra de la Societat Musical la Primitiva de Rafelbunyol, en la secció Salvador Giner i per a l’Orquestra Simfònica de la SMI Santa Cecília de Cullera, en la secció Martín i Soler, però la sensació de victòria va ser per a totes les participants i per al conjunt del moviment orquestral al territori valencià. Així mateix, els premis al millor director en cadascuna de les categories es van atorgar a Pablo Marqués Mestre, titular de l’Orquestra de la Societat Musical la Primitiva de Rafelbunyol, i Pascual Cabanes Fabra, al capdavant de l’Orquestra Simfònica Unió Musical de Llíria.

El certamen, impulsat per CaixaBank amb la col·laboració de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura, es va obrir amb la participació de les dos orquestres en la categoria Salvador Giner, per a formacions d’entre 30 i 50 músics.

Un concurs de nivell

L’Orquestra Tetracorde del Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios i l’Orquestra Societat Musical la Primitiva de Rafelbunyol van protagonitzar la matinal de Les Arts. La primera, dirigida per Álex Puchades Romero, va oferir un programa de Lutoslawski i Mendelssohn. La segona, baix la batuta de Pablo Marqués Mestre, va interpretar peces de Schubert i Haydn.

A la vesprada va ser el torn de les agrupacions participants en la categoria Martín i Soler, per a formacions d’entre 51 i 70 músics. Va arribar el moment de les actuacions de l’Orquestra Simfònica de la Unió Musical de Llíria, amb Pascual Cabanes Fabra com a director, i de l’Orquestra Simfònica de la SMI Santa Cecília de Cullera, amb direcció de Carlos Garcés Fuentelsaz.

La primera formació es presentava amb un programa amb obres de Schubert i Tchaikowsky; la segona amb Beethoven i Tchaikowsky.

El repertori de les orquestres era de lliure elecció, amb la condició que una de les obres havia de pertànyer al repertori orquestral compost entre 1750 i 1850.

El jurat, compost per la directora d’orquestra Lucía Marín Marín, el violinista i docent Joaquín Torre Gutiérrez, i el director i compositor Oliver Díaz Suarez, va valorar les quatre interpretacions i atorgar un premi de 6.000 euros a les orquestres guanyadores, en una jornada marcada per la gran qualitat artística de les interpretacions.

Compensació econòmica

A més, cada formació participant va rebre una compensació econòmica de 2.000 euros en la categoria Salvador Giner i de 2.500 euros en la categoria Martín i Soler, i els directors guanyadors van rebre cadascú un premi de 1.500 euros. Totes les quantitats van ser aportades íntegrament per l’entitat financera que patrocina el concurs.

A més del premi, les orquestres participants formaran part del V Festival CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana, que tindrà lloc en desembre en les Capitals Culturals de 2022.