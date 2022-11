Ahir, diumenge 20 de novembre, es va celebrar el Dia del Llibre Valencià, efemèride que recorda la publicació de Tirant lo Blanc, l’any 1490, i reivindica el valor de la producció literària del nostre territori al llarg de la història. Des de la Fundació FULL hem repassat aquest 2022 amb Dolors Pedrós, gerent i editora en cap d’Edicions 96, Ricard Peris, editor d’Andana Editorial, Juan Romero, editor de Litera Libros, i Felip Bens, editor de Drassana, entitats recentment guardonades amb els premis als llibres millor editats en 2021 que atorga la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

En línies generals, aquestes editorials valoren 2022 com un any «positiu» en el qual el sector ha continuat reforçant-se. «S’ha sentit més alegria, tant a les llibreries com a les biblioteques», apunta Dolors Pedrós. Pel que respecta al llibre en valencià, es mostren prudents, Felip Bens (Drassana), defensa que s’han fet «passos en bones direccions», però, assegura, encara s’ha de treballar per generar més referents literaris dins del panorama autòcton, i que aquests tinguen una major presència en l’imaginari col·lectiu. Per la seua banda, Pedrós reivindica la necessitat de construir xarxes, apostar pel cooperativisme entre entitats i reconeix el valor «importantíssim» de projectes com Plaça del Llibre, que trauen els llibres al carrer i els connecten amb els usuaris.

Un altre camp a destacar és el del llibre infantil i juvenil, el qual, segons l’últim estudi del Comercio Interior del Libro en España, publicat per la Federación de Gremios de Editores de España, ha marcat un creixement del 17% respecte al 2020, 51% si agafem xifres de 2017. Ricard Peris (Andana Editorial) qualifica els anys 2017-2022 com a «excel·lents» en aquesta matèria, i argumenta que les restriccions generades per la pandèmia de COVID-19 han impulsat l’exploració de noves formes d’oci, com la lectura, la qual, defensa, ha eixit reforçada.

Per a Andana, el llibre de text ha sigut altra línia de treball destacada a causa dels canvis generats per la nova llei d’educació, LOMLOE, la qual celebra com un «impuls per al sector» perquè també beneficia a més figures d’aquest, com ara els llibreters o il·lustradores, entre altres.

Juan Romero (Litera Libros), assenyala el comerç internacional com un dels aspectes més destacats del 2022. La recuperació de la normalitat a fires com Frankfurt o Bologna, on l’editorial d’Albuixec va rebre la menció especial en la categoria d’Òpera Prima per Fluidoteca, ha tornat a facilitar l’obertura de mercats per a la venda i compra de drets i exportacions.

Finalment, un dels principals reptes de futur serà afrontar que, a causa de la lentitud de la roda de la indústria editorial, malgrat que es preveu una baixada del preu del paper a principis de 2023, les novetats editorials del primer trimestre ja s’anuncien amb una pujada d’entre el 10 i el 15%.