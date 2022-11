La consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha presidit el lliurament dels Premis als Llibres Millor Editats 2021 en la celebració del Dia del Llibre Valencià, que es commemora el 20 de novembre per a recordar la primera edició de la novel·la de Joanot Martorell, ‘Tirant lo Blanc’.

La titular de Cultura ha volgut destacar que, «el sector del llibre és un pilar fonamental per a transformar el model productiu valencià i des de Cultura tenim ben clar que la indústria cultural valenciana ha de ser agitadora del pensament crític i també plataforma estable i consolidada per a buscar nous camins productius basats en la millora de les condicions laborals de tota la gent que treballa per a fer llibres, per a vendre’ls i per a fomentar-ne la lectura des de les nostres comarques».

«En 8 anys hem multiplicat per cinc la inversió en diferents línies per al foment del llibre valencià. És prou? No, ni mai serà suficient, però és la nostra obligació crear els marcs efectius perquè estiga en el lloc que li correspon dins d’un mercat global. Una de les qüestions centrals que m’ocupa com a consellera és que volem el pa sencer. Volem més i millors llibres, i necessitem més lectors. Per això, apostem fort per eixamplar el radi d’acció del sector del llibre valencià. Estem convençudes del talent de les nostres escriptores i escriptors i estem convençuts que, amb l’ajuda de tot el sector, els podem fer més visibles dins i fora de casa nostra», ha afegit Raquel Tamarit.

Reconeixements

El premi al llibre més ben editat s’ha concedit a ‘Joan Fuster i Sueca’, editat per Edicions 96 i escrit per Francesc Pérez Moragón i Salvador Ortells.

El llibre més ben il·lustrat ha sigut per a ‘Jo sóc l’atre’, de Litera, escrit per German Machado i il·lustrat per Mercè Galí. L’editorial ha estat guardonada també al llibre infantil més ben editat, que recau en ‘Fluidoteca’, de Berta Páramo.

El còmic més ben editat ha recaigut en ‘Operística’, d’Andana editorial i creat per Kyo Maclear i Byron Eggenschwiler.

Així mateix, Llibres de la Drassana ha rebut el premi al llibre juvenil més ben editat per ‘La casa invisible’, de Carmen Cardona i il·lustracions d’Alba López.

El premi a la trajectòria d’una llibreria ha sigut per a El Cresol, al barri de Patraix de València. Es va fundar en 1983 i en 2020 va reformular el concepte més clàssic de llibreria, obrint-la més al públic, triplicant-ne l’espai, afrontant els reptes ineludibles de la informatització de la gestió i la comunicació per xarxes i amb l’organització de presentacions i activitats de foment de la lectura.

El premi a la llibreria més innovadora ha sigut per a La Repartidora al barri de Benimaclet de València. Especialitzada en pensament crític, s’ha convertit també en punt d’agitació cultural amb presentacions, grups de lectura, tallers i trobades veïnals i col·lectius socials.

Primer premi a les biblioteques

Per primera vegada s’ha premiat la tasca del foment lector que fan les biblioteques públiques i el reconeixement ha sigut per a Biblioteca Pública Municipal d’Onda, per la seua implicació en la comunitat en què desenvolupa la seua activitat. Destaquen les seues accions transversals en el foment de la lectura, combinades amb exposicions, cinema, música i l’art. La biblioteca d’Onda ha sigut pionera en el servei de llibres ‘nounascuts’, amb tallers de foment lector per a prenatals, seguint amb el servei de nounats des del primer mes fins a completar el cicle del servei de ‘bebeteca’. També ha desenvolupat el programa Biblioteca de Mercat amb un punt de préstec i devolució de llibres al mercat municipal.

També s’ha atorgat un esment especial per la seua trajectòria professional a Dolors Insa Ribelles, directora de la Biblioteca Municipal Pare Arques, de Cocentaina. Amb aquest premi es reconeix la valuosa contribució de Dolors a la investigació i divulgació de la literatura infantil i juvenil.