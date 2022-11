El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València va inaugurar ahir dues exposicions commemoratives dels 50 anys de la publicació del llibre de Manuel Sanchis Guarner ‘La ciutat de València’. D’una banda, la Sala Acadèmia acull «València, 1972. Cap a la ciutat monstre». D’altra, la Sala Oberta exhibeix «Sanchis Guarner, il·lustrador». Les dues estan organitzades pel Vicerectorat de Cultura i Societat i tenen per comissari el catedràtic de Geografia Josep Vicent Boira.

El 1972, Manuel Sanchis Guarner va editar ‘La ciutat de València. Síntesi d’Història i Geografia urbana’ (Cercle de Belles Arts, València). El llibre va canviar la percepció que fins al moment es tenia de l’evolució urbana i del patrimoni de la capital valenciana. La publicació va obrir una etapa fructífera d’estudis moderns i avançats sobre arquitectura, arqueologia, geografia urbana, història, literatura i, fins i tot, festes i tradicions. A més, l’obra va obrir un corrent d’estima envers una ciutat que calia conservar i protegir de la destrucció.

El comissari de les exposicions, Josep Vicent Boira, apunta que «un dels objectius declarats d’aquesta exposició –i lògicament del catàleg que l’acompanya– és la de transmetre a les generacions més joves no sols la importància d’un llibre pioner com el de Sanchis Guarner, sinó també el coneixement d’una ciutat que ha canviat molt en aquests darrers cinquanta anys».

Boira ha dit que la idea és «no oblidar Sanchis Guarner». I ha afegit que el llibre ‘La ciutat de València’ va definir l’esperit de la ciutat i va ser «un avís» del risc que es cernia sobre València «d’esdevindre una ciutat monstre».

Per la seua banda, el catedràtic d’Història Antoni Furió, en el text que publica en el catàleg, indica que «llegida avui, cinquanta anys després de la seua publicació, La ciutat de València fa la impressió d’un llibre modern, actual, una impressió que encara devia ser més forta en el tristíssim i desolat panorama intel·lectual de la València dels primers anys setanta».

Com escriuen en el catàleg la rectora de la UV, Mavi Mestre, i la vicerectora de Cultura i Societat, Ester Alba, «fa més de 500 anys que la Universitat va veure la llum al si dels carrers i places de València. I durant els més de cinc segles de vida, la tasca dels seus professors i professores ha consistit, en part, en mantenir viu aquest lligam. Manuel Sanchis Guarner n’és un exemple exacte».

«València, 1972. Cap a la ciutat monstre» està estructurada en cinc blocs. A través d’ells, es reflexiona sobre com era la ciutat en 1972, es compara amb l’actual, es mostra l’oposició entre la València oficial-franquista i la societat emergent moderna i democràtica, s’explica el Pla General vigent, i es reivindica la figura de Sanchis Guarner.

L’exposició de la Sala Oberta, titulada «Sanchis Guarner, il·lustrador», fa públiques, per primera vegada, il·lustracions del mateix Sanchis Guarner. En paraules de Boira: «El llibre La Ciutat de València no sols atresora un coneixement ric i una estima profunda envers la ciutat. L’original mecanografiat guarda un altre secret que ara desvetllem per primera vegada: més de cent cinquanta dibuixos inèdits sobre monuments, estàtues, edificis, quadres, gravats i representacions relacionades amb la ciutat».

Sanchis Guarner, amb un treball delicat i precís de composició, va fer de l’original mecanografiat una maqueta del que havia de ser l’edició impresa. En pràcticament cada plana, l’autor va invertir temps i dedicació a esbossar sobre paper, amb estil ràpid però precís, una interpretació del que després seria tot l’aparell gràfic que va acompanyar el text.