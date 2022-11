L’amor per la natura, l’univers de Toti Toronell i la lluita contra el patriarcat es donaran cita en l’escenari els pròxims dos caps de semana a València de la mà d’Escalante Centre d’Arts Escèniques, el teatre de la Diputació.

Marylène Albentosa, coordinadora de l’Escalante explica que «continuem oferint arts escèniques en les seues diferents disciplines durant el mes de desembre, en el qual no faltarà el cicle Nadal a l’Escalante, amb el circ com a gran protagonista».

‘El hombre que plantaba árboles’ arriba a la sala Martín i Soler de les Arts de València de la mà de la companyia Gorakada amb l’emotiva història d’Elzéard Bouffier, un pastor imaginari que va transformar una extensa zona de la Provença francesa que es trobava desolada en un espai ple de vida.

Circ per emocionar-se

El pallasso, dibuixant, escenògraf i director Toti Toronell arribarà a la Nau Ribes del Parc Central per a transformar-la de dalt a baix en un xicotet circ íntim i càlid perquè les famílies i els més xicotets i xicotetes se submergisquen en el seu univers particular.

‘Libèl·lula’ «és una emoció, un so, una manera d’entendre la vida», compta el director. És un d’eixos espectacles en els quals riure i emocionar-se van de bracet per a conéixer l’imaginari fantàstic de Toti Toronell, que s’inspira en el Circus Calder i els joguets construïts a mà per Alexander Calder (1898-1976) per a esta proposta. «Una excusa per a desplegar l’humor i els somnis del meu univers privat», conta el pallasso.

‘Un segle d’abismes’

Laura Useleti, María Minaya, María Guerra, Teresa Crespo, Ruth Lezcano i Laura Pellicer se’n pujaran a l’escenari de la Nau Ribes amb ‘Un segle d’abismes’, una producció de Russafa Escènica, Festival de Tardor, amb el suport del CCCC i la companyia valenciana Bramant Teatre.

Dirigida per Amparo Vayá, esta obra de teatre en valencià sorgix de la necessitat de parlar de memòria històrica des de la perspectiva de gènere, de recuperar la veu de les dones que van lluitar per una societat més justa i igualitària. En este cas, sis dones de la mateixa família mostraran sis abismes de la història i conflictes amb elles mateixes entre 1922 i 2022.