L’Orquestra de València, sota la direcció del seu titular i artístic Alexander Liebreich, puja hui a l’escenari de l’Auditori de Les Arts, per a interpretar el seu pròxim concert d’abonament, que inicia la residència del compositor francès Pascal Dusapin i en el qual figura la seua obra Uncut. Es tracta d’un programa que està dedicat «In memoriam» al pianista Lars Vogt, on també es podrà escoltar el Concert núm. 25 en do major, KV 503 de Wolfgang Amadeus Mozart, que serà interpretat pel concertista Paul Lewis, i La mer de Claude Debussy.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello ha destacat la figura del compositor resident que «no podem estar més satisfets d’haver-la introduïda en la nostra programació, ja que per una part està aportant prestigi i excel·lència a l’Orquestra de València, que ja pot presumir d’haver tingut a dos compositors del renom internacional de Francisco Coll i Elena Mendoza».