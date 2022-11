Xiqueta, amunt!

Malauradament, la mancança de cura en la nostra societat fa que hui, dia 25 de novembre, ens manifestem una vegada més, i hem de tindre presents totes aquelles companyes que han sigut assassinades, violades, humiliades... No obstant això, també hem de ser coneixedors de tots aquells silencis que moltes dones guarden dins d’elles, esperant un rampell de coratge que els ajude a eixir del pou, per recuperar eixa llibertat que els ha sigut robada a base tant de violència física com psicològica; a tornar a ser dones lliures, com van nàixer, com haurien de ser.

Potser l’espai muixeranguer és un dels més respectuosos que puguem trobar; potser gràcies a «l’ambient de pinya» que es respira a cada assaig. Malgrat açò, no està exempt totalment de violència masclista. Aquesta podria vore un avantatge al món de les torres humanes, ja que és evident el contacte físic constant present a les figures.

El món de les muixerangues és «cosmopolita», les visites de les colles estan a l’ordre del dia, muixeranguers i muixerangueres compartim experiències amb membres d’altres colles que potser fins a eixe moment ens eren desconeguts. Però de vegades també observem una confiança excessiva instigada per l’alcohol o la proximitat física inherent a la nostra activitat (que no està ni prop de ser una excusa per cap actitud masclista ni de cap altre tipus, ni dins ni fora de les muixerangues), amb la qual l’altra persona no és capaç d’adonar-se de la incomoditat que ens pot estar causant, bé amb comentaris, envaint el nostre espai personal en el cas d’estar fent una figura, amb tocaments no consentits… Llavors, companyes, després d’haver-ho intentat de manera subtil, ens hem de fer respectar, ser directes i deixar ben clara la nostra incomoditat vers l’actitud intimidatòria de l’altre.

Dissortadament, molts cops açò no és suficient per poder desfer-nos de qui, en aquest moment, passa a ser el nostre agressor. Aleshores, què passa quan ens trobem en una situació com aquesta? O quan els fregaments o tocaments traspassen l’aspecte tècnic i es fan sense el consentiment de la persona i, el més important, manquen de respecte?

A la Conlloga Muixeranga de Castelló no titubegem amb la resposta: dins de la nostra varietat de comissions internes, trobem la comissió feminista, la qual (davant d’alguns casos de violència masclista que per desgràcia s’han viscut dins dels espais muixeranguers i castellers) s’ha vist en l’obligació de crear un protocol d’actuació davant d’agressions masclistes (del tipus que siguen, tant verbals com físiques), així com de conductes sexistes. El punt principal d’aquest protocol és la creació d’un grup de persones formades en el tractament de casos de violència de gènere. Aquestes porten un braçalet morat a totes les actuacions i activitats organitzades per la Conlloga, perquè tota aquella persona que se senta assetjada puga acudir a elles. S’ha decidit fer-ho així, en comptes d’establir d’un punt violeta físic com a tal, de manera que la víctima no s’expose públicament (fent-la apropar-se al punt violeta) i se li puga oferir un tracte personalitzat, íntim i tranquil·litzador.

Així mateix, aquesta comissió també organitza tallers de sensibilització feministes, amb l’objectiu de conscienciar sobre el gran problema que suposen certes actituds discriminatòries. Aquests tallers van dirigits sobretot a la xicalla perquè considerem que l’educació és la base per a un futur respecte entre persones.

És per això, dones, que hem de lluitar, perquè tots aquells àmbits del nostre dia a dia siguen totalment segurs. Queda molt de camí per fer, i el primer pas és ser conscients que els límits els marquem nosaltres mateixes, que ens hem d’empoderar i fer respectar. Crear xarxes de suport i clubs de formació feminista o organitzar tallers de defensa personal són bones iniciatives per crear la realitat que volem. La llavor ja està germinant i podem vore les primeres arrels. Amb constància, força i coratge. Ens volem vives!