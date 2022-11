La Poefesta d’Oliva fa 18 anys. Una majoria d’edat omplint de versos Oliva i portant uns convidats d’alt voltatge poètic. El XVIII Festival de Poesia d’Oliva va començar anit al Centre Polivalent d’Oliva. Amb l’acompanyament visual d’Àlex Pallí, i la participació d’alguns dels poetes més importants de la poesia actual, com Josep Pedrals (Barcelona, 1979), Leire Bilbao (Ondarroa, 1978), Teresa Pascual (Grau de Gandia, 1952), Mario Obrero (Getafe, 2003), Aurora Luque (Almería, 1962) i Raquel Lanseros (Jerez de la Frontera, 1973). La intervenció musical de la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet, va posar anit el punt i final al primer dia del festival.

Hui, a les 19 hores al Centre Polivalent, tindrà lloc una cita amb Luis García Montero, un poeta que sempre ha estat lligat al Poefesta. Enguany arriba amb l’obra Un año y tres meses, un llibre que serà, sens dubte, un dels més importants de la poesia del nostre temps. El poeta i director de l’Instituto Cervantes, un dels intel·lectuals més respectats dels nostres dies, mantindrà una conversa on la poesia, la paraula i la complicitat.

Demà diumenge, a les 19 hores al Centre Polivalent, tancarà l’edició d’enguany de la Poefesta, un convidat de luxe. El cantautor de Xàtiva Raimon estarà en l’acte ‘Dos amics com vosaltres: Raimon parla de Joan Fuster’. Raimon va mantenir una gran amistat amb Joan Fuster. Referents i còmplices de la construcció d’una cultura des dels seus fonaments, han esdevingut, cadascú des de la seua disciplina, artistes sense els quals no s’entendria el nostre país. En motiu del centenari de l’escriptor de Sueca, Raimon conversarà sobre l’amistat i la importància de la seua obra, que el va situar com un dels pensadors més complets i decisius del nostre segle.

La Poefesta està organitzada per l’Ajuntament d’Oliva i la Generalitat. El seus respectius responsables, el regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, Julio Llorca, i la Directora General de Cultura de la Generalitat Valenciana, Carmen Amoraga, aposten, un any més, per un festival que s’ha convertit en un referent cultural, social i literari al nostre país. Llorca es mostra agraït amb l’organització per «consolidar una de les cites culturals més importants de l’estat». La directora artística, Àngels Gregori, explica que, «un any més, Oliva és l’epicentre de la poesia amb la voluntat que sempre hem perseguit: fer del gènere poètic i de la Poefesta un esdeveniment de masses».