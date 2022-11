La coneguda formació de música familiar Ramonets presenten un nou disc amb la Sedajazz Big Band Kids, el projecte didàctic de Sedajazz format per xiquets i xiquetes de totes les especialitats instrumentals. En aquest nou disc, Ramonets i els joves instrumentistes de la Sedajazz Kids han treballat conjuntament per donar una sonoritat de big band a alguns dels temes mes coneguts de la banda de rock per a famílies. Aixi, cancons tan conegudes com «Rock en el col.le» o «La iaia és la millor», s’envolten d’instruments de vent i de tot el talent dels xiquets i xiquetes de Sedajazz Kids per crèixer en una nova dimensió musical.

El nou disc i la nova proposta sonora de Ramonets i la Sedajazz Big Band Kids s’estrenará el 10 de desembre a l’auditori de la Rambleta de València i anirá seguit per una minigira de concerts, entre els quals destaca el del Teatre Principal de València del 12 de febrer. Aquest nou treball de Ramonets s’acompanya també amb un vídeo teaser que mostra alguns dels instants de la gravació i preparació dels temes amb els joves músics de Sedajazz. Ramonets Ramonets és una banda de música rock en valencià orientada al públic infantil i familiar, amb un projecte musical didàctic, que ret tribut al mític grup de punk rock The Ramones, amb adaptacions dels textos al valencià destinadesals més menuts i un espectacle que conjuga el Rock’n roll, la didàctica i l’animació. Als seus treballs, combinen les temàtiques lúdiques i festives amb altres que promouen valors com la igualtat de les persones, el reciclatge o el respecte de la natura. El seu primer àlbum, ‘Rock en el col.le’, va veure la llum en 2016, gràcies a un projecte de micromecenatge, i des de llavors no han parat de rodar. En 2018 apareix el seu segon treball, ‘Ser major és un ful’, i al 2019 presenten ‘Fes-ho tu mateix’, amb quinze composicions originals, però sense perdre l’essència ‘ramonetera’, on tracten temes com el feminisme, el respecte i la importància de la creativitat, entre altres, i que va guanyar el premi al Millor Disc per a Famílies als Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2019, atorgats per Cultura de la Generalitat mitjançant l’Institut Valencià de Cultura. Al març de 2021 van presentar el seu quart disc, ‘Flipa’, que els ha continuat portant per tot el territori valencià amb una pleníssima agenda de concerts. Sedajazz Kids Sedajazz Kids Band és una formació infantil que neix de la inquietud del Col.lectiu de Músics Sedajazz per despertar l’amor a la música i potenciar el talent des de la base educativa. El repertori de la Sedajazz Kids Band es basa en la combinaciò d’estàndards i d’arranjaments de grans èxits de la història del pop i el rock, traduits al llenguatge jazzístic i oberts a la improvisació.