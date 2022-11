Una simfonia que trenca barreres per Santa Cecília

El dissabte 19 de novembre es va donar el toc d’eixida simbòlic a les celebracions de Santa Cecília que recorren estos dies de punta a punta el mapa de la Comunitat. Tot un allau de celebracions, entre concerts, recitals, concursos, activitats culturals i, com no, moments per la convivència i la germanor. Son els dies grans de les nostres societats musicals. Dies de festa, de celebració, i per a milers de joves i xiquets, d’iniciació a la banda. En dies com el de hui, molts d’ells viuen moments que no oblidaran mai. Sentiments, imatges i sensacions que es queden gravats a la retina d’eixos futurs músics que amb il·lusió i entusiasme, entren a formar part de la seua banda.

Dins d’aquest context festiu, Presidència de la Generalitat juntament amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, van encetar estes celebracions el passat dissabte amb els concerts simultanis que sota el lema “Terra de Música” van omplir d’alegria les ciutats d’Alacant, Castelló i València. 34 bandes i quasi mil intèrprets van anar dibuixant un recital que va servir de preludi a les celebracions de santa Cecília. Cinc agrupacions a València, catorze a Castelló i quinze a Alacant. Una demostració d’unió a escenaris emblemàtics com la plaça de les Aules de Castelló, la de la Mare de Déu en València, i el Port d’Alacant, davant un públic de totes les edats que va reconèixer eixe tret identitari únic al món. Les tres capitals de la Comunitat es van unir en una sola simfonia que anava recorrent alguns dels pasdobles que formen part de la nostra identitat musical: Amparito Roca, Xàbia, El tio Ramón, entre altres. La Federació va mostrar, amb esta nova interpretació coral, el poder vertebrador de la nostra música i del moviment que recorre el territori de nord a sud. Arribem on arriba la música «Soc fill dels meus pares, però també de la música». Ho contava dies després d’este concert un jove de nom Álex Gasch, percussionista en la Unión Musical Cultural de Estivella. Álex és invident i relatava la seua història i el seu vincle amb la música a un vídeo que porta el lema «Arribem on arriba la música». La campanya va ser llançada a les xarxes socials de la FSMCV per a felicitar tots els músics el dia de Santa Cecília, el seu dia. L’objectiu és mostrar altre dels vessants d’este moviment que trenca barreres: la inclusió com un dels valors sobre els quals se sostenen les societats musicals. Com Álex, Iván Chaquet, María José Cutillas i Carla Ceballos exposen en el vídeo què significa per a ells pertànyer a l’agrupació musical del seu municipi. «Si no estiguera tocant en la banda, no tocaria en cap altre lloc», conta Iván, membre de la Societat Musical la Llosa de Ranes. María José i Carla, per la seua banda, formen part de la Batucada Inclusiva de l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises, projecte guardonat amb el Premi Euterpe a la inclusió social. «Una de les línies fonamentals del nostre treball és treballar per la inclusió a les societats musicals. Coneixem la importància que té la música i la gran tasca de les nostres agrupacions en este aspecte, així que el nostre deure és fomentar els projectes que aprofundixen en estos valors», va apuntar sobre la campanya Daniela González, presidenta de la FSMCV. «Per això volíem recordar-nos en estes dates el poder transformador de la música», remarcà González. Un poder capaç d’eliminar qualsevol mur, entre individus i poblacions senceres.