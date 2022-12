Els Premis Euterpe han arribat a la seua edició número vint-i-tres homenatjant les persones i entitats que millor representen els valors de les societats musicals valencianes. El President de la Generalitat, Ximo Puig, i la presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Daniela González, han entregat els guardons en un acte realitzat en el Palau de la Generalitat.

En 2022, el Premi Euterpe a la contribució a la igualtat de gènere ha sigut per a la Societat Musical La Nova de Xàtiva, pel projecte Música per a la Igualtat de Gènere desenvolupat des de la seua escola de música. El guardó a la inclusió social ha sigut, d’altra banda, per a la Unió Musical Santa Cecília de Canals pel seu treball i exemple en este camp, amb un projecte de referència posat en marxa per la seua escola de música José Luis Biosca Guerola que permet proporcionar i facilitar una educació musical inclusiva als seus alumnes amb discapacitat visual greu; per a això compta amb la col·laboració d’ONCE.

Tres veterans músics han rebut enguany esta especial tribut: Carlos Sanjuán Nácher, Francisco Cirugeda Ribera i Manuel Blanch Romero.