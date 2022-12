El passat dissabte es va celebrar la VI Diada Muixeranguera d’Alacant a Mutxamel (l’Alacantí), amb la participació de les colles del sud (Muixeranga d’Elx, Muixeranga del Campello i Muixeranga de les Valls del Vinalopó), la Muixeranga de Cullera i la colla amfitriona, la Muixeranga d’Alacant. Amb un nombrós públic, la trobada es va desenvolupar en el ja clàssic format de tres rondes, en què les tres colles més menudes actuaven juntes i després ho feien Cullera i Alacant.

En la primera ronda les muixerangues del Campello i de les Valls del Vinalopó van fer sengles Alcoianets, figura que no està inclosa en el Catàleg de Muixerangues de la Federació Coordinadora, i la d’Elx va fer un pinet de tres. En la segona ronda El Campello i la Muixeranga de les Valls del Vinalopó van fer Senietes, amb membres de la Muixeranga d’Alacant complementant algun dels braços, mentre que la Muixeranga d’Elx no va actuar. Cal dir que el pilar central del Campello va patir perquè la pinya l’espentava, però l’alçadora el va poder aguantar amb alguna dificultat. Ja en la tercera ronda les muixerangues d’Elx i la de les Valls del Vinalopó han fet poms de Roscana, tampoc inclosos en el Catàleg, i la Muixeranga del Campello, una Roscana sense desplegar, muixeranga de quatre pisos. Tota una fita per a una colla menuda que va patir molt les conseqüències de la pandèmia i que li va costar tornar a l’activitat muixeranguera.

Per la seua part, la Muixeranga de Cullera, que va desplaçar a Mutxamel unes seixanta camises, va fer una Torreta sense desplegar en primera ronda. En la segona ronda va fer una Roscana sense desplegar, i en la tercera, una Canyeta. En la ronda de pilars van alçar quatre Pinets de tres. En totes les muixerangues, la colla de la Ribera va mostrar una gran solvència tècnica i gran solidesa. Una altra colla que pareix que ha deixat enrere els efectes de la pandèmia.

La Muixeranga d’Alacant, amb cinquanta-cinc vestits arlequinats, va començar la seua actuació amb una Roscana, i en segona ronda va fer un remat de Xopera que han deixat net, sense dubte amb la intenció de pujar-lo un pis més a curt o mitjà termini. En la darrera ronda han desplegat una Sénia. Amb aquesta actuació, juntament amb els dos pilars de quatre aixecats simultàniament (un d’ells va patir una sotragada quan baixava i va caure, però sense conseqüències), si bé no situa la Muixeranga d’Alacant en el punt en què estaven en març del 2019, sí que l’aproxima molt o, almenys, la ubica en el camí de fer-ho en un futur proper.

La raó per la qual la VI Diada de la Muixeranga d’Alacant es va fer a Mutxamel i no a la capital, es déu a la gran acollida que ha retut l’Ajuntament d’aquesta localitat a la colla blanquiblava. I no es tracta només de la primera institució municipal, sinó que una gran quantitat de persones van presenciar l’espectacle de cultura popular en un parc tancat que no és una zona de pas. A la cita també van assistir el president de la Federació Coordinadora de Muixerangues i la directora adjunta de Música i Cultura Popular de la Conselleria de Cultura, a més de moltes persones membres d’altres muixerangues.

Aquest cap de setmana també van actuar la Muixeranga d’Algemesí en la Cavalcada del Patrimoni a València, la Nova Muixeranga d’Algemesí en el correfoc de cloenda del seu 25è aniversari, la Muixeranga La Torrentina i la Muixeranga d’Alginet en la Festrobada de Neus, la Muixeranga de Sueca i la Jove Muixeranga de València en la III Diada d’aquesta colla. Un cap de setmana de muixerangues, que tornen a prendre places i carrers.