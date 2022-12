Els centres culturals municipals Teatre El Musical i La Mutant no són únicament espais d’exhibició, sinó que també faciliten la gènesi de les arts escèniques locals. Els pròxims tres mesos, tots dos teatres, al costat dels espais privats de la Sala Círculo i La Màquina, acolliran en residència artística sis projectes de companyies i creadors valencians que, per sisé any, concedeix la regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València. El pressupost global és de 30.000 euros, això és, 5.000 euros a cadascuna de les sis residències.

En aquesta ocasió, els artistes abordaran la relació íntima amb els espais, l’ampliació de peces breus a llargues, la pràctica de malabars per part del col·lectiu invident, l’experiència de conviure amb el càncer i la soledat com a experiència de creació i de vida quotidiana.

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha assenyalat que a través d’aquestes residències «donem suport a la creació, la investigació, el talent i l’experimentació escènica». En aquest sentit, un dels seus objectius és «afavorir la innovació de llenguatges escènics i la potenciació de públics per a dinamitzar la vida cultural de la ciutat».

Projectes seleccionats

Cia La Galguera, Begoña Tena, Inka Romaní, Sargantana Circ Inclusiu, María Cárdenas i Sandra Gómez són els responsables dels projectes seleccionats aquesta edició, on hi ha propostes de text, danses urbanes, circ social, dansa contemporània i un híbrid entre teatre, performance, poesia i acció sonora. «Un any més es desenvolupa aquest necessari programa de residències l’objectiu principal de les quals se centra en la fase d’investigació i posa la mirada en el procés inicial de cadascun dels projectes. Des d’aquest punt de partida, la iniciativa es concep com una oportunitat per a l’exploració i la indagació, proporcionant acompanyament des dels espais que poden generar un intercanvi d’idees dins de cada projecte i fins i tot entre les pròpies residències», ha destacat el director artístic del TEM, Juanma Artigot.

Relació amb els espais

Mapes eés un projecte d’investigació i creació escènica i audiovisual amb el qual l’Asociación Juvenil Teatro Cia La Galguera cerca indagar en la nostra relació amb els espais i en com la forma en la qual interactuem amb ells està íntimament lligada a les relacions personals. «Tot des del prisma de l’evolució, des del qüestionament de cap a on estem avançant, què deixem arrere, què diu això de nosaltres i en quines persones ens converteix», avancen des del col·lectiu, integrat per Marcos Sproston, Paula Martínez, Vicent Francés i Patricia Vargas.

Construcció de l’espai públic

La investigació prestarà especial interés a la construcció de l’espai públic des de la infància, la indigència, la prostitució, la discapacitat i la feminitat, així com a la destrucció de l’espai natural i la capitalització de l’espai públic. En el procés es duran a terme entrevistes a joves d’entre 14 i 17 anys de diferents barris valencians sobre les seues maneres de percebre i habitar l’espai públic, i les pors i anhels que els desperta.

La dramaturga, directora d’escena i actriu Begoña Tena aspira en Viva a ampliar i revisar e text que li va procurar el Premi Íntim 2022, un guardó que cada any atorga el festival Cabanyal *Íntim en col·laboració amb la SGAE.

La transformació de la peça breu de xicotet format en peça llarga sorgirà d’un procés d’investigació i escriptura en escena en col·laboració amb altres artistes. Tena busca una línia de creació que combine el teatre textual amb la instal·lació sonora performativa a fi de desenvolupar una dramatúrgia contemporània on confluiran diferents camps: teatre, performance, poesia i acció sonora.