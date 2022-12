El Palau dels Scala de la Diputació obri un any més les seues portes amb el tradicional betlem nadalenc, en esta ocasió obra del valencià Pedro Ródenas, que presenta una proposta innovadora que mescla la seua formació betlemista amb les quasi cinc dècades com a treballador de l'empresa Stadler Rail Valencia, l'antiga Macosa en la qual es va fabricar el primer tramvia de la sèrie TS-200, l'any 1930.

El betlem de la Diputació d'enguany podrà visitar-se, amb entrada lliure des de plaça Manises, a partir d'este dissabte 3 de desembre. El pati del Palau dels Scala obrirà les seues portes caps de setmana i festius en horari de 10.30 a 14.30 i de 17 a 21 hores. Des del divendres 23 de desembre, la mostra de maquetisme ferroviari i betlemístic de Pedro Ródenas podrà visitar-se diàriament amb el mateix horari, a excepció del 24 i 31 de desembre i el 5 de gener, amb obertura matinal, i el 25 de desembre i l'1 de gener, on les visites estan programades a les vesprades.

El cotxe motor fabricat al carrer Sant Vicent en els anys previs a la Guerra Civil es convertix en la peça principal d'un betlem que combina l'homenatge al ferrocarril i la València industrial amb les tradicionals peces modelades a mà per Ródenas, format a l'Escola d'Arts i Oficis. «L'eix de l'obra és el pesebre que alberga l'interior del tramvia, símbol del ferrocarril com a element vertebrador del territori contemporani, unint municipis i facilitant la relació entre les persones», explica l'artista.

El tramvia d'aproximadament dos metres de longitud acull el naixement amb les figures costumistes de fang i pasta ceràmica de diferents grandàries, disposades en ordre descendent per a aconseguir l'efecte de perspectiva. Tot en convivència amb els escenaris de la ciutat tallats en poliexpan, des de les Torres de Serrans a les naus de Macosa.

Al costat del pesebre que viatja pels carrers de la València contemporània, trobem l'Anunciació als pastors, representada a l'interior d'una alqueria tradicional envoltada de tarongers; i just al costat contrari, la caravana dels Reis Mags que accedix a la ciutat per la porta dels Serrans i enfila el carrer del mateix nom que conduïx a la Diputació. Per damunt del tramvia s'alça el relleu de les naus de Construccions Devis dissenyades per Javier Goerlich, la fàbrica que va il·luminar la serie TS-200 i que amb els anys no ha deixat de formar part de l'imaginari de l'urbs sota el nom de Macosa, Alshtom o Vossloh.

L'original creació de Pedro Ródenas, exposada per primera vegada en la seu d’Stadler, en el polígon del Mediterrani d'Albuixech, amb motiu de l'Any Internacional del Ferrocarril, se suma a la d'altres reconeguts betlemistes que han mostrat les seues obres al Palau dels Scala de la Diputació, cas de Pedro Arrúe i Antonio Cordero.

Ródenas, especialista en modelatge i buidatge, ha muntat pesebres en llocs emblemàtics de la ciutat com l'Arquebisbat, Metrovalencia, Les Corts, Sant Nicolás, el Palau de la Generalitat i l'Ajuntament de València, entre altres. Conjunts més tradicionals que donen pas a esta proposta trencadora en la qual es mescla la modernitat amb el classicisme.