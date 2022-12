Dins del programa Cultura als Campus de la Universitat de València, l’exposició ‘Creadores de conciencia. 40 fotoperiodistas comprometidos’, produïda per DKV amb motiu dels 20 anys d’accions de Responsabilitat Social de la companyia, arriba a València. Aquesta mostra busca reconéixer el treball dels i les professionals de la fotografia que arrisquen la seua vida en conflictes bèl·lics, desastres naturals o règims autàrquics.

L’exposició completa reuneix el treball de 40 fotoperiodistes, en la seua majoria espanyols, encara que n’hi ha obres de professionals internacionals, com Carlos Spottorno o José Cendón. En l’elenc, n’hi ha fotoperiodistes amb una llarga trajectòria, com Gervasio Sánchez, Kim Manresa, Sergi Cámara o Sandra Balcells; i altres més jóvens, com Javier Corso, Manu Brabo, Samuel Aranda, Bernat Armangué o Lurdes Basolí. A més, l’exposició recull treballs de fotògrafs cercanos al nostre entorn, com el guipuscoà Andoni Lubaki, els pamplonecs Clemente Bernard i Daniel Ochoa de Olza, i els bilbaïns Fernando Moleres i Ricky Dávila.

En aquesta itinerància es mostra el treball de 25 fotoperiodistes i es podrà visitar en els Aularis Nord i Sud del Campus de Tarongers de la Universitat de València fins al 31 de gener de 2023. El llistat complet dels i les 40 fotoperiodistes que reuneix la mostra és: Samuel Aranda, Bernat Armangué, Walter Astrada, Sandra Balsells, Lurdes R. Basolí, Javier Bauluz, Clemente Bernad, Pep Bonet, Manu Brabo, Olmo Calvo, Sergi Cámara, José Cendón, José Colón, Javier Corso, Ricky Dávila, Juan M. Díaz Burgos, Ricardo García Vilanova, Antonio González Caro, Diego Ibarra Sánchez, Sebastian Liste, JM López, Andoni Lubaki, Kim Manresa, Enric Martí, Andrés Martínez Casares, Maysun, Fernando Moleres, Alfonso Moral, Emilio Morenatti, Daniel Ochoa de Olza, Ana Palacios, Santi Palacios, Judith Prat, Abel Ruiz de León, Rafael S. Fabrés, Gervasio Sánchez, Carlos Spottorno, Rafael Trobat, Guillem Valle i Mingo Venero.

Les fotografies que es presenten en l’exposició s’han publicat en els mitjans de comunicació més rellevants del món, i donen a conéixer tant realitats inquietants i crues de llocs llunyans com Síria, Colòmbia, Veneçuela, l’Iraq, Egipte..., com a situacions que es poden viure en el nostre propi barri o ciutat. Totes les fotografies estan tractades amb serietat i rigor, i amb una ànima i una màgia especials, que no deixen indiferent a la persona que les observa.

L’exposició, a més de remoure consciències i acostar a les injustícies, els abusos i el dolor humà, homenatja una generació de fotoperiodistes que han reflectit amb imatges alguns dels moments transcendentals de la història recent, a vegades en situacions precàries i assumint riscos. Una tasca molt important, en moments històrics agitats i convulsos, tasca que no ha aconseguit sempre un just reconeixement.

DKV ha produït aquesta exposició amb motiu del XX aniversari de les seues accions de Responsabilitat Social, abordant les temàtiques que s’han tractat en l’entitat durant aquests vint anys com a problemes de canvi climàtic, malalties, salut, diversitat o col·lectius socialment marginats. Des de la seua inauguració, a Barcelona el setembre de 2018, ja ha passat per Madrid, Saragossa, Gijón, Sevilla, Màlaga i ara visita Sant Sebastià. Aquesta exposició ja ha tingut un total de 127.000 visitants.