Les quatre agrupacions de la Universitat de València participen un any més en la programació musical nadalenca que aquest 2022 preveu la celebració de huit concerts, entre ells, el tradicional Concert de Nadal de l’Orquestra Filharmònica UV i el concert extraordinari de l’Orfeó Universitari que clourà al Teatre Principal el 75 aniversari de la seua fundació.

L’Escola Coral La Nau, que formen tres cors de xiquetes i xiquets de 4 a 16 anys; el Club Coral La Nau Gran, format per majors de 55 anys; l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, integrada per una plantilla de 80 joves músics; i l’Orfeó Universitari de València, que enguany commemora el 75 aniversari de la seua fundació, sent el grup coral més antic d’Espanya, es preparen per a celebrar el Nadal des d’aquest dilluns dia 12.

Conformen el programa huit concerts que comencen dilluns 12, al Col·legi Major Rector Peset (19 hores), amb l’audició de final d’any de l’Escola Coral que, amb direcció de Mònica Perales, interpretarà un repertori tradicional a mans dels cors Garbí i Tramuntana, entre el qual hi haurà peces africanes, la intervenció de solistes i una lectura de poemes.

L’Orquestra Filharmònica

Dijous dia 15, l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, baix la direcció de Beatriz Fernández Aucejo, estrenarà el seu Concert de Nadal al Teatre Serrano de Gandia (19 hores). Serà el previ al concert de València (23 de desembre, 13 hores, a la Sala Charles Darwin del Campus de Burjassot-Paterna) i constarà igualment d’un repertori tradicional, amb el ‘Concert per a clarinet núm. 1’ de Lindström interpretat pel clarinetiste Bernardino Assunçao Sales.

A València, el concert de la Filharmònica es completarà amb l’obertura ‘Fluor, cobre, uranio, vanadio’ d’Andrés Valero Castells.

El dia 17, l’Orfeó Universitari de València actuarà al Centre Cultural La Beneficència (18 hores) i, amb la direcció de Francesc Valldecabres, interpretarà el programa ‘Matèries silenciades’.

Concert extraordinari

La formació degana celebrarà el dia 20 la cloenda del seu 75 aniversari: un concert extraordinari al Teatre Principal de València (20 hores) que interpretarà juntament amb l’Orquesta Sinfónica de València i l’espectacle de dansa Crea Dance Company by María Rovira. Amb el títol ‘LUX’, oferirà un programa dedicat a la memòria de les víctimes de la covid-19 i en agraïment al personal sanitari que va donar cobertura a la crisi de la pandèmia.

Club Coral de La Nau

El Club Coral de La Nau Gran de la Universitat de València farà la seua audició de final d’any el dia 22, a les 13 hores, al Claustre del Centre Cultural La Nau. Amb la direcció de Mònica Perales, interpretarà un repertori de nadales tradicionals com ara ‘Dindirindín’, ‘La Nit de Nadal’ o ‘Ya viene la vieja’, i novament la seua versió de l’Imagine’ de Lennon.

Els concerts de Nadal de l’Orfeó continuaran els dies 23 (20:30 hores) a l’església Sant Pere Apòstol de Sueca amb el programa ‘75 de desembre!’ i el dia 28 (20:30 hores) a l’església Sant Agustí de València, on interpretarà el seu clàssic ‘El món canta davant un bressol’.

Concerts d’entrada lliure

Tots els concerts són d’entrada lliure, excepte els de l’Orfeó al Principal, que serà gratuït amb reserva prèvia en la web del Teatre, i a Sant Agustí, que l’entrada tindrà un donatiu de 10€ i caldrà adquirir-la en l’accés al temple a partir d’una hora abans de l’inici del concert.