Les partitures recuperades del mestre Miguel Asensi brillen al concert de ‘Música a la Llum’

«El repertori del mestre Miguel Asensi estava molt oblidat als arxius de diferents societats musicals i altres associacions», comentava Lidón Valer, directora de la Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana abans del concert que acabaria amb eixe greuge.

«Vam pensar que era convenient recuperar-lo per a donar-li llum a la música d’Asensi, al seu repertori». Amb estes paraules, Valer ressumia l’esperit d’una iniciativa que ha esdevingut la gran buscadora d’or de la nostra cultura musical. El passat 6 de desembre, al Teatro Castelar d’Elda, la Jove Banda Simfònica de la FSMCV va oferir un recital monogràfic amb les troballes del mestre de Llíria, culminant la recerca de patrimoni que impulsa CaixaBank amb el projecte ‘Música a la Llum’, part del programa ‘CaixaBank Escolta València’.

Amb el treball dels tècnics de l’IVC i la col·laboració de la FSMCV, el projecte ha aconseguit rescatar de la foscor gran part del repertori del mestre Asensi. L’actuació que il·luminà la seua obra es va celebrar amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Elda i de l’Asociación Músico Cultural Eldense Santa Cecilia, dins dels actes de commemoració del segon centenari de la societat musical.

«Parlem d’un mestre amb un repertori molt extens en molts àmbits: en música religiosa, de càmera, instrumental i de banda», remarcava la directora de la formació federal. El programa va constar de dos parts. La primera estava integrada per les obres Vespres de festa (1945), Cançons per al poble (1911), Bruixes en l’horta (1927) i Fox...terrier (A la vora del riu mare) (1919). A la segona part del concert van sonar les peces La dansa de Xàtiva (1940), Marcha fúnebre nº2 (1906), Suite levantina (1921), El toc del caragol (1938) i Malvarrosa (marcha valenciana) (1920).

«És un orgull sentir de nou estes obres tornant a la vida», va comentar la presidenta de la FSMCV, Daniela González. «’Música a la Llum’ és un dels projectes més emocionants de què tenim la sort de formar part, perquè una de les missions principals de la Federació ha de ser cuidar i divulgar el magnífic patrimoni musical de les nostres societats», remarcà González.

Així és com el nom de Miguel Asensi (1879-1945) va brillar de nou a un auditori, al segon concert monogràfic de ‘Música a la llum’. Nascut a Llíria, el mestre Asensi es va dedicar amb especial interés a la música religiosa i la sarsuela i revista de temàtica valenciana. Fou un creador molt lligat al món de les bandes de música: va intervindre en la creació de la Unió Musical de Llíria, a la qual es va vincular estretament, i va ser director de l’Artística Manisense i de la banda d’Ontinyent, que després seria la Societat Unió Artística Musical Ontinyent. En totes elles va deixar música original i arranjaments.

Com a epíleg a este any de ‘Música a la Llum’, s’ha portat a terme l’enregistrament del 6é disc de la col·lecció que porta el nom del projecte i està interpretat per la jove formació, dirigida per Lidón Valer.