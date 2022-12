El Mundial de Qatar, Kafkià i corrupte

Les veus pròpies del futbol són moltes i variades. Però al Mundial de Qatar 2022, van associades, especialment, però no exclusivament, paraules no específiques de la pràctica esportiva, encara que sí relacionades amb les organitzacions deportives en molts casos. Per exemple: «corrupció», «suborn», «explotació laboral», «semiesclavisme», discriminacions de tota classe, sobretot, la marginació femenina. I n’hi ha una, com és l’adjectiu «kafkià» que arreplega molt allò que succeïx a Qatar últimament, especialment amb motiu de la construcció de recintes esportius i dels servicis i edificis circumdants per a acollir l’esmentada competició.

L’adjectiu «kafkià» significa ‘angoixós, opressiu, inversemblant, absurd, esperpèntic’ etc., qualificacions aplicables a l’esdeveniment que se celebra a Qatar i a la seua organització. Perquè kafkià i esperpèntic és que es faça una competició mundial d’un esport en un país a on no hi ha tradició d’eixe deport. Com també és absurd i kafkià el contrast entre els enormes i opulents gratacels i moderns edificis i el desert, les vestimentes medievals dels qatarians i les lamentables condicions de treball dels operaris de les milionàries construccions, que han propiciat la mort de milers de treballadors, migrants sobretot. A la criminalitat que això últim suposa, a la falta de llibertats i a la negació de drets humans que representa la dictadura qatariana, s’ha d’afegir la condició d’inferioritat i de total dependència de les dones qatarianes respecte als hòmens, pròpia del món islàmic. I deixant les paraules negatives, aplicables a l’organització d’este mundial, com que esta columneta tracta, sobretot, d’explicacions de veus, parlem-ne d’algunes que no tenien la condició de normatives i ara sí que la tenen, definitivament, en haver-les registrades l’Acadèmia Valencià de la Llengua (AVL) en els seus documents normatius. Una d’eixes és el neologisme «penalti», vocable que déiem i diem quan parlem de futbol o d’altres deports, que tenia la qualificació de barbarisme. Com sabem significa, en futbol, en handbol, en hoquei i altres esports d'equip, ‘màxima pena imposada per una falta comesa dins de l'àrea de la porteria pròpia'. És sinònim de la forma «penal», preferida pel valencià de llibre. Una altra és «remat», en el sentit esportiu, ‘acció i efecte de rematar’, «El remat de cap del 9 ha sigut espectacular». L’ortodòxia lingüística nostrada preferix el sinònim «rematada». D’acord amb la freqüència i ús dels remats en la parla valenciana, l’AVL ha donat categoria normativa a «remat» en sentit deportiu. Eixe vocable significa també ‘final, allò que, especialment en una construcció, corona o adorna la part superior’, «El remat del campanar», «El remat d'una falla». I la locució «al remat» vol dir ‘després de tot, finalment’, «Al remat, ens van donar la raó». I una «xilena» és, futbolísticament, ‘remat de tisora efectuat d'esquena a la porteria’, Hugo Sánchez feia molts gols de xilena’. I una «allargada» futbolística és ‘estirada que fa el porter d'un equip de futbol per a parar el baló’, ‘Es va tirar una allargada espectacular i va parar el penalti’. La «xilena» i l’«allargada», tan «vulgars» elles, tampoc han tingut els favors de l’elitisme lingüístic, però l’AVL les ha «desvulgaritzades». Ara són normatives.