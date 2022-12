Tornen les aventures de paper i tinta! Tornen els rugits il·lustrats! Torna Baba Kamo! La Va edició d’aquest festival i fira del llibre il·lustrat –organitzada per l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), amb el suport de la Direcció General de Cultura i Patrimoni– tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 de desembre al Centre del Carme Cultura Contamporània. En aquesta nova entrega, la imatge gràfica està a càrrec de Mariana Rio i aposta per un tarannà juganer que ens convida a viatjar a diferents mons ficticis.

Baba Kamo va nàixer amb unes metes clares: promoure el llibre il·lustrat, visibilitzar el treball dels professionals del sector, avivar la creació interdisciplinària i fomentar el pensament crític i la sensibilitat estètica. Aquest esperit travessa la seua programació i vertebra tant el seu emblemàtic espai de fira com l’exposició internacional d’il·lustració editorial «Babalunga i Kamolongos», organitzada amb el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i el Centre del Carme.

En aquesta entrega, la fira de llibre il·lustrat comptarà amb 30 expositors entre els quals seran presents llibreries, editorials i segells d’autoedició. D’altra banda, la mostra «Babalunga i Kamolongos» comptarà en 2022 amb 169 participants. L’exposició serà inaugurada el 16 de desembre i podrà ser visitada durant tot el mes.

Respecte a la programació, els protagonistes seran la il·lustració internacional i els jocs entre música i dibuix. Així, el dissabte 17 de desembre, el V Baba Kamo serà l’escenari d’una taula redona en la qual els creadors Henning Wagenbreth i Sophia Martineck conversaran sobre el seu treball multidisciplinari. També en el marc d’aquest ecosistema del dibuix es desenvoluparà el 17 de desembre a les 20.30 hores l’espectacle de música i il·lustració de The Mazookas. Aquest grup d’il·lustradors provinent de Berlín presentaran el seu art gràfic acompanyats per ritmes populars que viatgen d’Europa de l’Est fins al continent americà. A més, l’agent d’il·lustració Mark Mills, de The Plum Agency, realitzarà una revisió en directe de dossiers professionals.

Pel que fa a les activitats infantils, Baba Kamo 2022 compta amb dos tallers amb inscripció prèvia. Per una banda, trobem el taller creatiu familiar XYZ. Impartida per Elena Rodríguez, l’activitat busca estimular la curiositat i l’expressió a partir de llibres singulars. El Centre del Carme serà també l’escenari del taller creatiu familiar La gran auca dels oficis imaginaris, impartit per l’il·lustrador Justo RR. Aquesta iniciativa proposa als xiquets dibuixar oficis inventats, com entrenador de saltamartí, criadora de dracs o pentinador d’unicorns.

El programa de Baba Kamo 2022 arribarà a la seua fi el diumenge 18 de desembre de matí amb un espectacle de clausura a càrrec de la Jove big band Sedajazz, una formació integrada per músics de 7 a 13 anys que interpreta composicions de reggae, ska, soul i jazz.