Este Nadal, el circ i la màgia se'n pujaran a l'escenari amb 'Nadal a l'Escalante'. El Teatre Principal serà l'epicentre dels somnis dels xiquets i xiquetes de València que, juntament amb les seues famílies, gaudiran d'un il·lusionant programa d'espectacles de la mà d'Escalante Centre d'Arts Escèniques, el projecte teatral de la Diputació de València

El cicle se celebrarà la setmana de Nadal i Reis -del 26 de desembre al 8 de gener- amb tres propostes de primer nivell: 'La rueda', de la companyia Kanbahiota Troup; 'Express', de Faltan 7; i 'La màquina de Rube Goldberg', la coproducció d'Escalante i Nacho Diago Producciones en la luna, que l'any passat es va convertir en tot un èxit també en el Principal.

La vida és una gran roda que gira. La nostra experiència vital depén del seu gir, ens pertany i formem part d'ella, tot al mateix temps. L'espectacle de circ 'La rueda' alçarà el teló de 'Nadal a l'Escalante' amb un clar missatge: som capaços de fer un món millor.

Este espectacle és un cant a crits a la llibertat, una crida per a derrotar l'apatia, una necessitat de despertar. I ningú millor que artistes de circ per a demostrar que cal atrevir-se a plantar cara a les adversitats.

Kanbahiota Troup oferirà esta proposta de circ el 26 i 27 de desembre a les 18.00 hores sota la direcció i dramatúrgia d'Irene Poveda i mostrarà al públic que volar i somiar és possible, tan sols cal atrevir-se a fer un salt mortal.

La companyia internacional Faltan 7, formada per professionals del circ d'Itàlia, Irlanda, Israel i España, continuarà el 29 i 30 de desembre a les 18.00 hores amb 'Express', premi Feten 2019 a millor espectacle de carrer ex aequo i premi Circada 2018.

En l'agència de missatgeria Express res funciona com deuria. Tot està cap per avall... Fins i tot els seus treballadors I treballadores! Els paquets van i venen entre acrobàcies, equilibris i malabars i els enviaments volen tant com els seus empleats i empleades.

'Express' és un espectacle que combina l'humor amb la il·lusió del circ a través de portés acrobàtics femenins, tècniques com el màstil xinés, la bàscula, els equilibris i el clown.

El fermall d'or d'esta edició el posarà 'La màquina de Rube Goldberg', la primera producció de màgia del teatre de la Diputació de València, al costat de Nacho Diago Producciones en la luna, que al febrer de l'any passat va triomfar entre les famílies valencianes. En esta ocasió, es podrà gaudir el 3, 4, 7 i 8 de gener a les 18.00 hores.

Es tracta d'un espectacle d'il·lusionisme carregat d'humor que mescla el teatre d'objectes, la comèdia de situació, el slapstick o la poesia visual amb l'increïble imaginari de Rube Goldberg i els seus artefactes. Tot, amb el reconegut mag valencià Nacho Diago, que tornarà a captivar al públic este Nadal.

Els diferents jocs de màgia faran reflexionar a xicotets i majors sobre temes com les conseqüències dels nostres actes, el destí, la sort o la capacitat de decisió dels éssers humans, però també sobre com podem divertir-nos en este món.