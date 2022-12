El baríton alemany Christian Gerhaher, considerat com el millor liederista de l’actualitat, inaugura aquest dissabte 17 de desembre, a les 19 hores, el cicle ‘Les Arts és Lied’ amb una selecció de les pàgines de major lirisme que va deixar escrites Johannes Brahms.

L’acompanya, en el seuretorn a la Sala Principal, el pianista Gerold Huber, amb qui forma un dels tàndems més celebrats d’aquest gènere i amb qui ha visitat les sales de concert de major prestigi, a més de realitzar enregistraments discogràfics de referència de ‘Lieder’ de Mahler, Schubert i Schumann.

Per a aquesta nova visita a Les Arts, Gerhaher proposa un programa dedicat íntegrament a Johannes Brahms, en una suggeridora selecció entre els més de 200 ‘Lieder’ que el compositor alemany va deixar escrits i en els quals, a través de la paraula, la veu i el piano, evoca alegria, optimisme, però també nostàlgia, pèrdua o renúncia.

En total, Gerhaher interpretarà 27 cançons de Brahms, entre les quals es troben algunes de les seues obres més estimades, com les ‘Vier ernste Gesänge’ (‘Quatre cançons serioses’) sobre textos bíblics, compostes un any abans de la seua mort.

Les Arts recorda als interessats que les localitats del cicle tenen un rang de preus que oscil·la entre 20 i 40 euros. Per a més informació, podeu consultar la pàgina web deLes Arts.

L’auditori manté l’aposta pel ‘lied’ un any més amb una nova edició d’aquest cicle, que visiten cada temporada les millors veus del panorama líric actual per a interpretar els compositors més selectes d’aquest gènere, així com donar cabuda a altres gèneres musicals germans com la ‘mélodie’ francesa, l’‘art song’ anglesa o altres tipus de cançons en llengua espanyola, italiana o russa.

A més de l’actuació de Christian Gerhaher, el cicle inclou en la temporada 2022-2023 els recitals de Marina Rebeka, el 4 de febrer, que torna a Les Arts un any després del seu aplaudit debut en el rol de Cio Cio San en ‘Madama Butterfly’; Andrè Schuen, l’1 d’abril, i Marianne Crebassa, el 7 de maig.

El baríton alemany Christian Gerhaher és un dels liederistes més prestigiosos del nostre temps. Va estudiar en la Hochschule für Musik und Theater de Munic i va assistir a classes magistrals de Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth Schwarzkopf i Inge Borkh. Durant els seus més de trenta anys de premiada trajectòria de concerts i enregistraments, junt amb el seu habitual pianista acompanyant Gerold Huber, ha visitat auditoris com el de Nova York, Concertgebouw i Muziekgebouw d’Amsterdam, Philharmonie de Colònia i la de Berlín, Cité de la Musique de París, Konzerthaus i Musikverein de Viena, Teatro de la Zarzuela de Madrid o el Wigmore Hall de Londres. Ha col·laborat amb batutes de la talla de Simon Rattle, Daniel Harding, Herbert Blomstedt, Bernard Haitink, Christian Thielemann, Kirill Petrenko, Nikolaus Harnoncourt, Pierre Boulez, Daniel Barenboim, Andris Nelsons, Kent Nagano i Mariss Jansons.