La Filmoteca de València projecta el dimecres 14 de desembre, a les 20 hores, ‘Fat City’ (1972), dirigidaper John Huston, dins del cicle trimestral ‘La lletra en la imatge’, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura en col·laboració amb la Biblioteca Pública de València.

‘Fat City’ serà presentada al públic pel cap de programació de la Filmoteca, José Antonio Hurtado, que abordarà les relacions entre aquest drama social i existencial ambientat en el món de la boxa i la novel·la homònima de l’escriptor californià Leonard Gardner, publicada en 1969. La pel·lícula podrà tornar a veure’s el diumenge 18 de desembre, a les 18 hores.

Protagonitzada per Jeff Bridges, Stacy Keach i Susan Tyrrell, ‘Fat City’ transcorre en una xicoteta ciutat de Califòrnia on un veterà púgil en decadència sobreviu treballant com a jornaler agrícola. Allí coneix un xic que vol ser boxador i li’l recomana al seu antic mànager, un altre perdedor.