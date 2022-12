El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) celebra del 16 al 18 de desembre la V edició de Baba Kamo, el festival i fira del llibre il·lustrat organitzat per l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), amb el suport de la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

Des de les primeres edicions, Baba Kamo ha apostat pel llibre il·lustrat com a eina fonamental per a desenvolupar el pensament crític i la creativitat sense prejudicis. Així, en aquesta cinquena edició tindrà lloc novament l’emblemàtica fira de llibreries, editorials i segells d’autoedició, que, any rere any, fascina els visitants amb una selecció de publicacions il·lustrades. Enguany l’espai comptarà amb 30 expositors tant espanyols com portuguesos.

D’altra banda, l’exposició internacional d’il·lustració editorial ‘Babalunga i Kamolongos’, que cada any forma part del festival, comptarà en aquesta ocasió amb 169 participants -seleccionats d’entre les 274 candidatures rebudes- de països com Portugal, Itàlia, l’Argentina, Xile, Bolívia, Mèxic, l’Equador, l’Uruguai i Espanya. L’exposició, organitzada amb el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i el Centre del Carme, obrirà les portes el 16 de desembre i podrà visitar-se durant tot el mes.

El dissabte 17 de desembre, Baba Kamo serà l’escenari d’una taula redona en què els creadors Henning Wagenbreth i Sophia Martineck conversaran sobre el seu treball multidisciplinari. Wagenbreth també impartirà una ‘masterclass’ a l’Escola Barreira en col·laboració amb el màster en Il·lustració Professional del centre.

També, com a part d’aquesta gran festa del dibuix, el 17 de desembre a les 20.30 hores se celebrarà l’espectacle de música i il·lustració de The Mazookas, un col·lectiu d’artistes procedents de Berlín que presentaran el seu art gràfic en el Centre del Carme acompanyats per ritmes populars que viatgen des d’Europa de l’est fins al continent americà.

A més, per segon any, l’agent d’il·lustració Mark Mills, de The Plum Agency, realitzarà una revisió en directe de dossiers professionals.

Quant a les activitats infantils, Baba Kamo 2022 celebrarà dos tallers creatius. El dissabte 17 de desembre, ‘La gran auca dels oficis imaginaris’, impartit per l’il·lustrador Justo RR, proposarà a xiquets i xiquetes dibuixar oficis inventats, amb els quals es crearà un ‘auca’ col·lectiva de treballs inventats com ara entrenador de saltamartí, criador de dracs, pentinador d’unicorns, espantador de mosques, pintor de l’arc de Sant Martí o fabricador de varetes màgiques. Després es pegaran els dibuixos en un gran cartó per a crear una obra col·lectiva que es podrà veure durant la resta del Baba Kamo.

El diumenge 18 tindrà lloc el taller ‘XYZ’, una activitat que busca estimular la curiositat i l’expressió a partir de llibres singulars, i que serà impartit per Elena Rodríguez.

Enguany Baba Kamo col·labora amb el projecte del Centre del Carme BED CCCC, un espai de reflexió entorn de la biblioteca del segle XXI. En aquest context se celebraran propostes com ‘Pictronats’, una activitat d’aprenentatge i creació col·lectiva amb Virginia Lorente o la trobada amb els responsables de l’editorial La Documental, on es parlarà sobre la idea que el fet editorial és polític.