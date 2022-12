El MuVIM mostra dos noves propostes expositives amb les quals el museu de la Diputació de València ens convida a la reflexió i el debat: ‘Una subversiva temptació’ de l’artista Cuqui Guillén i ‘Placer/displacer’ amb una selecció dels participants en el tercer Premi Internacional de Cartells Makma.

Per tercer any consecutiu, el museu acull una selecció d’estos treballs, «una fructífera relació que permet al MuVIM continuar en l’avantguarda dels museus valencians, generant reflexió i debat, al mateix temps que servix de suport al talent i la producció artística contemporània», indica Gloria Tello, diputada responsable del MuVIM.

Més de 700 propostes de tot el món es van presentar al concurs en esta edició, de la qual ha resultat guanyadora Irma Arribas amb la seua obra ‘Konsumo Kapitalista (KK)’, aconseguint el primer premi, dotat amb 5.000 euros. «‘Konsumo Kapitalista (KK)’ planteja la brutícia i la maldat de com el plaer contemporani capitalista, relacionat amb l’acció de consum infinit i sense límits, encobrix un displaer vinculat al consum d’un mateix, ja que esta acció afavorix l’egoisme, el vici i l’ànsia insaciable, així com un desgast mediambiental profund», explica l’artista guanyadora.

Alfredo León i el duo conformat per Mar Vicens i David Gaspar s’han fet amb els dos accèssits, de 1.000 euros cadascun, pels seus treballs ‘Aaa-hy’ i ‘Plaer’, respectivament. «És un cartell resolt exclusivament amb tipografia per a construir dos paraules que funcionen com a frases independents amb significat complet. En este cas, les paraules són interjeccions pròpies o primàries, que expressen, d’una banda, la reacció de plaer (ah) i, per un altre, el sentiment del displaer (ai)», assenyala León.

Vicens, per part seua, afirma que la seua obra conjunta, en la qual es veu l’esquena d’una dona amb els senyals que deixa el sostenidor una vegada llevat, ha de veure amb «el plaer de passar la mà per la pell i notar les marques del que estrenyia. Estirar-se, respirar, obrir el pit i ocupar la teua pell a gust».