La quarantena edició del Concurs de Teatre Vila de Mislata ja té guanyadors. El divendres a la vesprada es van donar a conèixer al teatre del Centre Cultural Carmen Alborch, en una gala presentada i dirigida per la companyia Teatre de l’Abast. Amb aquest lliurament de premis es clausurava el concurs amateur de teatre en valencià, que és considerat el més prestigiós d’aquesta índole en la Comunitat Valenciana. La gala va comptar amb la presència de l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora de Cultura, Pepi Luján.

Bielsa, en el discurs inaugural de la gala, manifestava que «junts i juntes estem demostrant el tresor cultural que tenim; demostrant també que a Mislata continua viva l’estima per la creació artística, per la cultura, per la interpretació i la dramatúrgia». I posava en valor el certamen afirmant que «amb el pilar fonamental de la divulgació cultural ens hem convertit en un model d’èxit per fer accessible el teatre al gran públic, a totes les edats».

El grup Malatesta Teatre, d’Algemesí, va ser la gran vencedora de la nit en rebre el guardó a millor espectacle del concurs Vila de Mislata en la seua edició número quaranta. La companyia va guanyar el primer premi amb l’obra La mare coratge, del dramaturg Bertolt Brecht, dirigida per Paula Úbeda, qui també va guanyar el premi a la millor direcció i a millor actriu. El segon premi al millor espectacle va recaure en el grup NamasTEatre, de València, per Contratemps i el tercer en la Jove Companyia de l’Últim Toc Teatre per Mai oblidem. A més, l’accèssit al millor espectacle va anar per a l’obra Escolta’m, d’Assaig – Grup de Teatre de la Universitat de València.

El premi del públic, un guardó molt valorat per les companyies al ser concedit pel vot dels espectadors i espectadores, es va atorgar ex aequo a dos de les companyies participants. El reconeixement va recaure en el grup Pànic Escènic, de València, per Les picardies de Molière, amb text i direcció d’Iria Màrquez, i per altra banda en la Jove Companyia de l’Últim Toc Teatre, de Xirivella, per la interpretació de Mai oblidem, escrita i dirigida per Emili Chaqués.

El Vila de Mislata va entregar també premis al millor actor per a Robert Ripoll, d’Àgora Grup de Teatre; millor actriu de repartiment, atorgat ex aequo, per a Marisa Pérez i Sara Soler, de Pànic Escènic; millor actor de repartiment per a Héctor González de la Col·lectiva Imaginària; i els premis ‘Maties Ruiz’ a l’ús de la llengua i la dicció, per a Assaig-Grup de Teatre de la Universitat de València; i el ‘Nemesio Batres’ a la millor estètica de conjunt per a Malatesta Teatre.

El jurat, compost per Lucía Aibar, María Andrés, Rafa Martí, Gabi Ochoa i Jesús Peris, va tornar a donar prestigi a una edició especial pel seu quaranta aniversari. Una celebració que ha comptat amb l’exposició commemorativa ‘Fa 20 anys que tinc 20 anys’, on es feia un passeig a través de la història per conèixer les fites més importants del certamen, les persones i grups que han passat pel festival i els premis i reconeixements que ha rebut aquest concurs.