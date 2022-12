El Jardí Botànic acull la mostra pictòrica Macollades, de l’artista Nuria Ferriol, una exposició que s'inspira en el món vegetal i que forma part d'un projecte molt especial que gira entorn de les garroferes centenàries d'Olocau, el municipi situat als peus de la Serra Calderona. La pintora valenciana ha mantingut la seua essència tractant de reflectir una visió fragmentada de l'entorn en dibuixos i pintures que pretenen mostrar l'atemporalitat de les seues formes i l'esperit màgic i artístic que amaga el món vegetal.

Ferriol ha comptat, durant els sis anys que ha durat la investigació i el treball al voltant de les Macollades, amb la col·laboració del tristament desaparegut Ferran Zurriaga, un projecte basat en les històries que amaguen arbres com la garrofera, l'arbre per excel·lència del nostre paisatge de secà. El nom de l'exposició té a veure amb el conjunt d'arbres centenaris, de retorçats troncs i curioses formes, que conformen xicotets boscos pròxims a Olocau i que reben el nom de macollades.

La idea del treball era mostrar la singularitat d'aquest paisatge i el vincle que s'estableix entre l'arbre i les seues gents. Es tracta d'històries de garroferes amb nom propi, ja que molts dels arbres estan batejats amb els noms dels seus antics propietaris, però també de les gents que els han cuidats, dels paisatges, el cultiu, la tradició… En definitiva, històries narrades per persones que d'una manera o una altra continuen vinculades a aquests arbres a un temps que ja comença a ser d'època.

Segons explica l'artista, tot això està representat en l'exposició, així com part de la flora que ha anat trobant als seus passejos per les Macollades. Es tracta d'un patrimoni natural i cultural greument amenaçat principalment per l'abandó dels cultius i d'una manera de vida vinculat a ells. Per aquest motiu, l'exposició és un homenatge per a totes aquelles generacions que van enriquir el llegat i per als arbres i la seua història, fortament vinculats a l'imaginari col·lectiu del d'Olocau, i que formen part de les arrels del poble.

Un treball que no haguera estat possible sense el mestre i escriptor Ferran Zurriaga, per això Nuria el deixa ben present a la seua mostra amb totes les seues aportacions, amb l’espina de que no haja pogut veure la mostra inaugurada. Fa uns dies rebíem la trista notícia de la seua mort, però el seu llegat a la botànica i al territori perdurarà. Tal i com explicava l’escriptor i divulgador Martí Domínguez, «recorde com un dia Ferran em va convidar a Olocau, la seua pàtria natal, el seu covat angulus ridet, i com em va mostrar aquells campets de les macollades, on els garrofers creixen entre els petits bocins de terra vermella i intensa. Hi havia algun projecte urbanístic que les volia destruir i Ferran encapçalava un moviment veïnal per a la seua protecció».

Nuria Ferrol torna al Botànic a través de pintures i dibuixos de branques, arbres i arrels, mostrant una naturalesa abstracta i que crea a través de l'expressivitat de les formes del món vegetal un llenguatge universal. Això aconsegueix que l'espectador o espectadora puga interioritzar les imatges i sentir-se pròxim a altres entorns i paisatges, en una exposició que recull un extens material de tota mena: arxius fotogràfics, dibuixos, sèries o pintura.

Els dibuixos i pintures estaran exposats a la Sala Hort de Tramoieres del Botànic fins al 23 d'abril de 2023, es podrà visitar de dilluns a diumenge en horari de 10 a 20 hores.