L’Aurora d’Albatera tanca la primera edició del cicle de concerts ‘Bandes a la ciutat’

Visitants i veïns es detenien ahir a l’exterior del Museu de les Ciències per vore i sentir l’última postal de ‘Bandes a la ciutat’. A les portes de Nadal, el quartet de saxofons de la Sociedad Unión Musical La Aurora d’Albatera va protagonitzar este últim concert del cicle que, des del passat mes de juny organitzen la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Han sigut deu concerts en total, realitzats per formacions menudes de societats musicals, que han posat una postal musical extraordinària a un dels indrets icònics de la ciutat. El Centro Instructivo Musical Tendetes de València, l’Ateneo Musical de Rafelguaraf, Agrupación Musical Los Silos de Burjassot, la Societat Unió Musical de Catarroja, la Societat Musical La Primitiva setabense, la Societat Unió Musical d’Alberic, el Centro Instructivo Musical de Onil i la Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja de Gandia, han pujat a este escenari a l’aire.

En horaris vespertins i dürns, el públic ha pogut disfrutar de manera gratuïta dels diferents ensembles, quartets o quintets de vent, brass bands i altres tipus d’agrupacions. «La idea era posar de relleu la importància del nostre col·lectiu tant per als veïns de la ciutat com per als milers de visitants que passen cada dia per ací, alhora que aportar valor cultural a un lloc emblemàtic», apunta Daniela González, presidenta de la FSMCV.

Als concerts s’han acostat centenars de valencianes i valencians, i també turistes. «Amb projectes com este i gràcies a les sinèrgies amb institucions tan importants com la Ciutat de les Arts i les Ciències, estem reforçant la idea que esta és una terra de músics i músiques. Aspirem a que qualsevol persona que visite les nostres comarques identifique el moviment de les societats musicals com un segell únic», remarca González, per a qui això suposa, a més, «un aparador i un impuls extraordinaris a la formació dels d’intèrprets».

Eixos són els arguments que van provocar la unió de FSMCV i CACSA per a esta iniciativa. En paraules del director de la Ciutat de Les Arts i les Ciències, Antonio Torres, la importància d’este cicle està a «l’arrelament de les societats musicals a la Comunitat Valenciana, que suposen un moviment artístic, educatiu i social únic al món».

A més de les actuacions, el Museu de les Ciències va sumar una activitat complementària amb contingut expositiu: «Play. Ciència i música». La mostra tenia la vocació de divulgar entre el públic que acudia al museu el col·lectiu de les societats musicals.

Concert de Bandes a la Ciutat a l'exterior del Museu de les Ciéncies. Autor: Miguel Ángel Calvo / FSMCV