Els carrers de la ciutat de València ja s’han vestit de Nadal, els torrons estan als aparadors dels comerços i les nadales semblen aparèixer amb la seua veu per tots els cantons. Arribades aquestes dates, els regals s’erigeixen com un dels pilars centrals de les festes i, moltes vegades, poden acabar convertint-se en un mal de cap quan la llista d’amics invisibles en els quals participem comença a allargar-se com les serpentines de Cap d’Any. Per ajudar-vos en aquesta aventura, la Llibreria Virtual de Plaça del Llibre s’ha col·locat el barret del Pare Noel per a portar el ‘Regalallibres Nadal edition’, un test que vos estalviarà mal de caps.

Et convidem a posar-vos a la pell d’eixa persona a la qual li hauràs de regalar en aquesta ocasió i tractar de respondre a les preguntes com ella ho faria, així descobrirem quin és el personatge nadalenc que millor representa la seua actitud enfront aquestes festes i quin és el llibre que més li agradarà trobar als peus de l’arbre. També pots aplicar-ho a tu mateix. Comencem! Resultats: Si la resposta més repetida ha sigut la A, és el xiquet Jesús – Dos viatges, de Xènia Dyakonova (Edicions del Buc). Si la resposta més repetida és la B, és el Pare Noel – El Nadal d’un nen a Gal·les, de Dylan Thomas (Viena Edicions) . Si la resposta més repetida ha sigut la C, és Scrooge – Rondalles valencianes, de Josep Franco (Bromera Edicions) . Si la resposta més repetida ha sigut la D, és el Grinch – Feminismes revolucionaris, d’autoria col·lectiva (Sembra Llibres) . Si vols jugar a la versió completa del ‘Regalallibres Nadal Edition’, entra al web de Llibreria Virtual de Plaça del Llibre: https://llibreriaplacadelllibre.com 1. Quins són els teus plans de Nadal? A) Estar en família i repartir entre els desfavorits B) Cantar nadales i menjar dolços C) Beure xampany i gastar-me les estrenes D) Fugir lluny de la civilització 2. Al costat de qui voldràs seure al sopar de Nadal? A) Amb la meua iaia B) Vaig girant per estar amb tots C) Al costat de l’oncle que reparteix els bitllets D) Que em porten el sopar a l’habitació 3. El teu menjar favorit d’aquestes festes? A) Sopeta d’all, però en família B) Titot farcit C) Gambes, escamarlans i caviar D) El de cada setmana. Res a celebrar 4. El meu pla de Cap d’Any és… A) Menjar el raïm i a dormir prompte B) Caseta rural i jocs de taula amb les amigues C) Eixir amb els amics a la millor discoteca D) Sabotejar les campanades 5. Quin és el teu rei mag favorit? A) Melcior B) Gaspar C) Baltasar. Portava or D) Cap. Soc republicà!