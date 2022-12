La consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha anunciat novetats per als Premis Literaris Ciutat d’Alzira a partir de l’edició 2023. La responsable de Cultura de la Generalitat ha estat acompanyada per l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez; i el màxim responsable d’Edicions Bromera, Josep Gregori.

Segons la consellera Raquel Tamarit, «a partir de la pròxima edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, la categoria que reconeix una obra de literatura juvenil estarà promoguda per la nostra Conselleria. Considerem que calia donar-hi suport màxim per part de la Generalitat i més per a un dels guardons que promou la fidelització de la lectura en unes edats que són clau per a afermar noves lectores i lectors».

«És molt significatiu per a nosaltres donar suport a aquest premi a partir de la que serà l’edició 35 dels Ciutat d’Alzira i volem fer-ho públic des de ja com a part de la nostra contribució i llegat per a la capital de la Ribera Alta. Alzira ha tingut el reconeixement de capital cultural valenciana, en un any en què tot l’equip de l’Ajuntament d’Alzira i, en especial, l’alcalde i el regidor de Cultura han dissenyat una programació excepcional», hi ha afegit la titular de Cultura de la Generalitat.

En aquest marc, Tamarit ha explicat que «el guardó es denominarà ‘Premi de Narrativa Juvenil Carme Miquel’, perquè com a mestra, pedagoga, activista de l’ensenyament i escriptora de molts llibres de literatura juvenil en la nostra llengua és un referent per a les escriptores i escriptors que escriuen per a menuts i joves».

Per la seua banda, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha valorat que «estem devanits amb aquest anunci tant pel fet de reconéixer la figura de Carme Miquel, escriptora referent de la literatura en la nostra llengua, com pel fet d’ampliar el suport de la Generalitat als nostres premis. La seua implicació en aquests guardons assegura el prestigi i la continuïtat d’aquest premi de narrativa juvenil, que en 2022 va ser assumit per la capitalitat cultural d’Alzira».

Així mateix, l’editor Josep Gregori ha volgut remarcar «la importància de mantindre vius i renovats uns guardons que fomenten la creació literària en la nostra llengua en les diferents modalitats i suposen un gran aparador per autors i autores, investigadors i il·lustradors. A més, reconéixer en el guardó una escriptora tan estimada i que va publicar gran part de la seua obra en els segells editorials Tàndem i Bromera. Aquesta decisió de la Conselleria farà molt especial la pròxima 35a edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira».

Entre els 14 i els 17 anys

El Premi de Narrativa Juvenil dels Ciutat d’Alzira s’atorga a obres destinades a lectores i lectors entre els 14 i els 17 anys. L’obra guardonada es publica cada primavera en les col·leccions juvenils d’Edicions Bromera i a partir de la convocatòria de 2023 estarà dotat amb 16.000 euros per part de Cultura de la Generalitat. «Estem molt satisfetes de col·laborar en aquest projecte, perquè els Premis Literaris Ciutat d’Alzira són una cita ineludible cada any per a la cultura feta en la nostra llengua i tenen un esperit d’agitació cultural enorme gràcies a l’aliança entre l’Ajuntament i Edicions Bromera», hi ha afegit la consellera Tamarit.

Aquest anunci suposa un impuls important per als Premis Literaris Ciutat d’Alzira, uns guardons amb una trajectòria més que consolidada i que l’any que ve arribaran a la 35a edició.