L’Institut Valencià de Cultura i Les Arts reprenen la seua col·laboració en la Filmoteca de València amb la projecció hui, a les 18 hores, de la comèdia dramàtica ‘La vida bohemia’ (1992), escritai dirigida pelcineasta finlandés Aki Kaurismäkii inspirada en la novel·la per entregues ‘Escenas de la vida bohemia’ (1851), de l’escriptor francés Henry Murger. La pel·lícula podrà tornar a veure’s el dijous, a les 20.30 hores.

En l’obra de Murger s’inspira també l’òpera en quatre actes ‘La bohème’ (1896), de Giacomo Puccini, que es representa al Palau de les Arts, sota la direcció musical de James Gaffigan i la direcció escènica de Davide Livermore.

Protagonitzada per Matti Pellonpää, Évelyne Didi, André Wilms, Kari Väänänen i Jean-Pierre Léaud, ‘La vida bohemia’ narra les desventures de tres artistes sense diners que intenten ajudar-se mútuament en el París bohemi: Marcel, un escriptor sense treball que es dedica a recollir botelles buides; Rodolfo, un pintor albanés sense papers, i Schaunard, un compositor irlandés. Els tres intenten sobreviure a la seua mala situació econòmica ajudant-se mútuament.

El tècnic del Departament de Dramatúrgia del Palau de les Arts, Anselmo Alonso Soriano, resumeix així el vincle entre l’òpera de Puccini i la pel·lícula de Kaurismäki en relació amb la novel·la de Murger: «L’una i l’altra mostren l’obra literària a través de lents diverses: en Puccini, el color –que inunda inclús les escenes més tenebroses– amaga el drama de la misèria i la mort en els anys de la joventut. En Kaurismäki, el blanc i negre insisteix en la grisor d’una vida de lluites per l’èxit efímer, els diners escassos i volàtils, i l’amor, per mil causes, insatisfet».

«Els dos, Puccini i Kaurismäki, retraten aquestes vides de bohèmia com un viatge sense tornada cap a la foscor dels seus personatges, que porten les maletes plenes de misèria, soledat i mort en un camí no exempt de llums, humor i plaers de la vida».

‘Les Arts en la Filmoteca’

El cicle ‘Les Arts en la Filmoteca’ presenta grans clàssics del cinema que estan inspirats o mantenen connexions amb òperes o espectacles musicals programats per al coliseu valencià. Després de ‘La vida bohemia’, la Filmoteca de València té programats quatregrans clàssics del cinema amb motiu de les representacions previstes en Les Arts per a la temporada 2022-2023.

La Filmoteca projecta el 31 de gener i el 2 de febrer de 2023 ‘Padre padrone’ (1977), dirigida pels germans Vittorio i Paolo Taviani, amb motiu de les cinc representacions en Les Arts, entre el 9 i el 29 de gener, de l’òpera ‘Jenůfa’ (1904), del compositor txec Leoš Janáček.

El 3 i el 9 de març, la Filmoteca presenta ‘Don Giovanni’, (1979), dirigida per Joseph Losey, amb motiu de les quatre representacions que tindran lloc en Les Arts, entre el 2 i el 12 de març, de l’òpera ‘Don Giovanni’ (1787), de Wolfgang Amadeus Mozart.

El 15 i 18 d’abril, es projectarà ‘Melancolía’ (2011), de Lars von Trier, amb motiu de les quatre representacions en Les Arts, entre el 20 i el 29 de març, de l’òpera ‘Tristan und Isolde’ (1865), de Richard Wagner.

Finalment, la Filmoteca projectarà al juny ‘La venganza de Don Mendo’ (1961), de Fernando Fernán Gómez, amb motiu de les cinc representacions en Les Arts, entre el 7 i el 18 de juny, d’‘Ernani’ (1844), de Giuseppe Verdi.