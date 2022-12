sLes excavacions prèvies a la construcció del Museu València de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), museu dependent de la Diputació de València, van posar al descobert les restes d'una torre.

Diversos estudis realitzats per especialistes, tant arqueòlegs com historiadors i arquitectes medievalistes, han conclòs que esta estructura va ser una de les primeres construccions que es van realitzar després de la conquesta de la ciutat de València per les tropes cristianes de la Corona d'Aragó encapçalades pel rei Jaume I. Ara el MuVIM ha decidit obrir una nova exposició permanent amb les restes arqueològiques de la seua Torre Medieval.

Com referix l'arqueòloga Rosa Albiach, encarregada del projecte de museïtzació i responsable de les exposicions permanents del MuVIM, esta torre aïllada, situada al costat de la Via Augusta (actual carrer de Sant Vicent) es relaciona amb la defensa de la ciutat.

En 1339, el Consell de la ciutat de València demanda reparar la muralla islàmica i construir torres aïllades amb les quals defensar i vigilar la ciutat davant els intents de les tropes musulmanes per recuperar la seua acabada de perdre Balansiya.

«Parlem d'unes restes arqueològiques declarades Bé d'Interés Cultural (BIC) que constituixen el més antic testimoni de l'ocupació del lloc sobre el qual s'assentisca el museu», indica la diputada del MuVIM, Gloria Tello, qui explica que «amb esta iniciativa, el museu de la Diputació mostra, una vegada més, el seu suport a la nostra cultura i a la labor pedagògica que un gran museu com el nostre mai oblida».

Peces trobades

El visitant pot veure a la Sala de la Torre Medieval, situada en el subsol, uns panells explicatius de l'ocupació i evolució de l'espai on es troba l'edifici del museu, des de l'edificació de la Torre Medieval, passant per alguns jardins de cases de la pobla baixmedieval d'en Mercer, fins a la construcció de la Quadra del Mal de Siment, dedicada a les malalties venèries, del destacat primer Hospital General de València.

Esta documentació escrita i gràfica es complementa amb l'exhibició d'algunes de les peces trobades durant les excavacions arqueològiques, així com algunes rèpliques d'armament medieval, com una ballesta i un fustíbalo.

«Espai atractiu i pedagògic»

Com recorda Amador Griñó, cap d'exposicions del museu, la Torre Medieval del MuVIM es va quedar integrada en l'edifici del museu inaugurat l'any 2001 i, dins del conjunt de l'antic hospital, va ser declarada BIC en 2007.

Ara, l'any 2022, ja que es tracta d'un patrimoni arqueològic i històric rellevant, podrà ser visitat com una de les exposicions permanents del museu.

S'ha creat un espai que pretén ser «atractiu, pedagògic i museográficamente modern, dotant de contingut històric unes ruïnes que, en silenci, però amb una presència imponent, esperaven ser interpretades per a gaudi dels ciutadans», assenyala Rafael Company, director del MuVIM.

Un fet que des del museu es pretén reforçar oferint visites guiades a partir del dissabte 14 de gener per a una millor comprensió de la Torre Medieval, així com de l'evolució de l'espai on es troba el centre cultural i expositiu de la Diputació de Valencia des de fa anys.