La Diputació de València obri este dijous la Plaça del Nadal fins al pròxim 5 de gener. Dos setmanes repletes de música, contacontes, teatre i tallers infantils, entre altres activitats, així com llocs tradicionals amb productes valencians i una oficina dels Reis Mags. Fins a la matinal del 5 de gener, vespra de l'arribada de les seues majestats d'Orient, la corporació provincial convertirà la plaça Manises en un espai nadalenc concebut per a un públic familiar, en el qual els xiquets i xiquetes seran els grans protagonistes.

La institució que dirigix Toni Gaspar torna a concentrar els seus recursos culturals i d’oci en la plaça situada enfront de la seu central, que un any més es vestirà de Nadal amb decoració, llocs tradicionals, efectes de llum i so i un ampli ventall d'actuacions a càrrec de joves companyies i grups folklòrics de municipis de la província, amb el patrimoni comarcal com a nexe d'unió.

Les mancomunitats de la Vall d'Albaida, el Camp de Túria, El Carraixet, Tierra Bobal, la Valldigna, el Rincón de Ademuz i l’Alto Turia i les localitats d'Alboraia, Sagunt, Ademuz, Cullera, Yátova, Xàtiva i Gandia participaran en la festa nadalenca de la Diputació, per l'escenari de la qual passaran El Cresol de Cerdà de la Costera; Dansarrels Alcàsser de l'Horta Sud; Les Folies de la Ribera Alta (divendres 23 a les 18.30 hores); el Grup de Danses Morvedre (dimarts 27 a les 19.00 h); i la Societat Musical d’Alboraia (dissabte 31 a las 11.45 h).

Ahir, 22 de desembre, es va procedir a l'encesa de les llums nadalenques a les 20 hores, amb l’acompanyament musical de l'Orfeó Gregorio Gea de València i el Cor de la Societat Musical de Castellar-l’Oliveral. L'acte inaugural donà pas a una programació que contempla horaris de 10.30 a 20.00 hores durant les jornades ordinàries i horaris especials de matins o vesprades per als dies extraordinaris de Nit de Nadal, Nadal, Nit de cap d'any i la vespra dels Reis Mags.

Els tallers infantils de manualitats nadalenques, la música i els contacontes seran la base d'una programació.