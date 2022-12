Vora sis-cents estudiants més, de totes les escoles de música valencianes, ja saben que comptaran amb el mecenatge per a continuar la seua formació gràcies a CaixaBank. La novena edició de les beques que atorga l’entitat financera arribarà a l’alumnat de les escoles de música de la xarxa de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Un total de 591 estudiants de 168 societats musicals federades han entrat en este programa de d’ajudes per al curs 2022-2023. La dotació econòmica en este exercici ascendix als 255.000 euros, aportats per CaixaBank, i beneficiarà a 198 alumnes de la província d’Alacant, 350 de València i 43 de Castelló. En total enguany s’han rebut 1.693 sol·licituds.

Els alumnes becats comptaran amb un import individual màxim del 90% del total abonat en concepte de matrícula, quotes i classes de llenguatge musical i instrument, amb un límit de 500 euros per persona. Per a la selecció d’estudiants s’ha dut a terme un procés basat en criteris acadèmics, econòmics i socials amb l’objectiu de facilitar ajudes a les famílies amb menys recursos de la Comunitat Valenciana.

Indicadors

D’esta manera, en relació als indicadors acadèmics s’ha tingut en compte si l’alumne s’ha matriculat en més d’un instrument, si hi ha més membres de la unitat familiar estudiant en el mateix centre, així com la valoració realitzada per la pròpia escola. També s’ha observat factors econòmics, com els ingressos rebuts en l’últim exercici per part de la unitat familiar, si l’alumne ha de desplaçar-se a una altra localitat per a assistir als estudis de música, si té alguna discapacitat, si pertany a una família nombrosa o monoparental. Per últim, s’ha incrementat la puntuació si els potencials beneficiaris disposen un compte a l’entitat adjudicatària.

Des que en el curs 2014-2015 es va posar en marxa la primera edició d’este programa ja s’han beneficiat un total de 7.100 estudiants de música. Esta iniciativa forma part del programa ‘CaixaBank escolta València’ posat en marxa en 2014 en col·laboració amb la FSMCV i l’Institut València de Cultura per a donar suport a les societats musicals valencianes i a promoure l’activitat musical i educativa en el territori.