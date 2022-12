El monestir de Sant Miquel dels Reis acull un projecte artístic i d’investigació en homenatge a les dones antifeixistes que pretén reclamar el llegat d’aquestes dones i el treball constant de les organitzacions civils per la memòria històrica.

La proposta té per títol ‘Homenaje desobediente. Arquitectura del abrazo. Mujeres antifascistas’, i és una producció de PRO21 per a la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. La iniciativa constarà d’una acció escènica, una instal·lació artística en l’altar de l’antiga església i els altars laterals, una publicació, un vídeo documental i un reportatge fotogràfic com a arxiu de memòria. Les diferents activitats es vincularan al moment previ a l’opressió de la dictadura, en concret, a la implicació de les dones antifeixistes d’aquell període en la transformació de la societat. L’objectiu és enllaçar aquell esperit contestatari i reformista amb la mobilització feminista actual.

L’espai on esdesenvoluparan tant la mediació amb els col·lectius i associacions com les diferents accions artístiques és un antic monestir que en el seu passat va ser presó política, de manera que ‘Homenaje desobediente’ també aspira a recuperar la memòria de les víctimes del passat franquista d’aquest edifici, que és un dels millors exponents de l’arquitectura valenciana del Renaixement.