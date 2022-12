A sis dies de Cap d’Any, ha arribat el moment de fer memòria. Ens hem reunit amb els companys de Plaça del Llibre per a portar-vos 10 títols que, per diversos motius, han calat entre les 30.000 persones que, en total, van passar per les Places celebrades enguany a Elx, Gandia, Alacant, València i Castelló. Ací els teniu:

1.’Soc meua’, de Vicky Jiménez i Júlia Salom (Edicions 96) Àlbum il·lustrat infantil que aposta pel text breu i directe i il·lustracions que ressalten el seu missatge, un llibre per a transmetre a la infància que les persones que els estimen han de fer-ho sempre des del respecte i el bon tracte. 2.‘Venim de lluny’, diverses autores (Sembra Llibres) Vallivana Murgui, ressenyista habitual d’aquest espai, va escriure sobre l’assaig que dibuixa la genealogia de les lluitadores valencianes: «... l’univers de referents que presenta l’obra és determinant perquè les xiquetes sàpiguen que poden ser tan valentes com les seues besàvies». Ens quedem amb això. 3.‘Bestiari dels monstres valencians, diverses autores (Rebombori Cultural). Laia Serna, David Mateo i Sandra Calatayud, amb il·lustracions de Rafa Alonso, proposen un insòlit passeig per l’imaginari dels monstres propis de les diferents comarques valencianes. 4.‘A casa Joan Fuster’, de Salvador Vendrell (Onada Edicions). Salvador Vendrell repassa en primera persona les tertúlies que es van donar a la casa número 10 del carrer de Sant Josep de Sueca. Un espai freqüentat per molta gent durant un temps en què la dictadura moria, però la democràcia no acabava de nàixer. 5.‘Sobirania musical’ (Publicacions Universitat d’Alacant). Una bateria d’articles que abasta quasi 30 anys d’escriptura, reunits en aquest títol des del qual Torrent reivindica la necessitat de mantenir viva la tradició musical pròpia. 6.‘Els dies bons’, Aina Fullana (Bromera). Per als amants dels paisatges «quinquis», l’opera prima de l’autora de Manacor. Una novel·la que transita els suburbis de Mallorca amb un ritme cinematogràfic. Llums, addiccions, passions i voluntats desfermades. 7.‘La casa invisible’, Carme Cardona (Drassana). Viatge fascinant per un univers en el qual s’entrecreuen coses extraordinàries amb el descobriment de l’amor, la tradició i el coratge. Si la fantasia és el teu gènere, aquest llibre és per a tu. 8.‘Poemes prims, poemes grossos’, diverses autores (Perifèric Edicions). La poesia de Mercé Viana, Isabel Robles i Mercè Claramut es coordina amb les il·lustracions de Marta Torres i Ada Sinache per a teixir un poemari infantil amb la diversió com a insígnia. 9.‘La dona invisible’, de Mònica Richart (Edicions del Bullent). Mihaela troba un cadàver a la conselleria on treballa i decideix començar la investigació que sosté aquesta novel·la, no depriment, sobre la depressió i convida a reflexionar sobre la soledat d’algunes persones majors. 10.‘El vicecòndol, de Xavier Serra (Editorial Afers). Xavier Serra es situa entre el reportatge periodístic i la novel·la d’espies per a presentar a Timoty Towell, vicecònsol de València durant un dels moments més tensos de la Guerra Freda. Tot el que llegireu és real.