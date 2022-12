La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana comença la trobada d’hivern, que tindrà lloc fins al 6 de gener al Palau de les Arts de València, sota la direcció de Pablo Rus Broseta, amb un programa de 56 minuts de duració i una plantilla de 55 músics de fins a 26 anys d’edat.

La trobada d’hivern de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana conclourà en aquesta ocasió amb dos concerts: el 4 de gener a les 19.30 hores a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló i el 7 de gener a les 19.30 hores a l’auditori del Palau de les Arts de València.

Aquesta serà la primera trobada per al nou compositor resident, Josep Planells Schiaffino (València, 1988), que inicia ara la residència de dos anys a la Jove Orquestra de la Generalitat, durant la qual té l’encàrrec de compondre dues obres: una per a conjunt instrumental o orquestra de cambra i l’altra per a orquestra simfònica, que s’estrenaran en les trobades d’estiu de 2023 i 2024.

El programa que es prepararà durant la trobada i posteriorment s’interpretarà en els dos concerts té una durada de 56 minuts, sense pauses, i està compost per les peces ‘Triple concert op. 56’ de Beethoven, ‘Pavane pour une infante défunte’ de Ravel i ‘Petite suite’ de Debussy. Els concerts comptaran amb la participació del Trío Elián, compost per Anne Matxain al violí, Josep Trescolí al violoncel i Enrique Bagaría al piano, que tindran un paper especialment destacat en la interpretació de l’obra ‘Triple concert’ de Beethoven.

Les trobades de la Jove Orquestra suposen estades molt interessants per a la formació dels joves músics perquè ajunten uns dies convivència amb tallers d’alt nivell de les diferents especialitats instrumentals, per a després concloure amb assajos conjunts i la celebració dels concerts.

El cartell de la trobada de primavera de la JOGV ha estat dissenyat per Migue Martí, que també ha sigut l’encarregat de fer el logo de l’orquestra.

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana depén de la direcció adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura i està formada per 95 músics menors de 26 anys. El director, des de l’octubre de 2017, és Pablo Rus Broseta, format a València, Lió, Amsterdam i Berlín, i actualment director associat de la Seattle Symphony, on lidera una extensa varietat de programes.

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana té com a objectiu contribuir a la formació dels músics per mitjà de trobades i tallers dirigits per destacats professors de cada especialitat instrumental. En aquest cas, a la trobada d’hivern participen Susanna Gregorian (violí), Mihail Spivak (violí), Julia Hu (viola), Alex Friedhoff (violoncel), Gianluca Tavaroli (contrabaix), Amalia Tortajada (flauta), Daniel Fuster (oboè), Sergi Rodrigo (clarinet), Javier Biosca (fagot), Santi Pla (trompa), Francisco Javier Barberá (trompeta) i Javier Eguillor (percussió).