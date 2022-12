La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació de la Diputació de València, en col·laboració amb la Generalitat, el Consell Valencià de Cultura i l’Ajuntament de Sueca acaba de publicar la biografia Joan Fuster. D’un temps d’un país (1922-1992) escrit per Francesc Pérez Moragon i Salvador Ortells. El llibre, amb tapa dura i grandària de 26x21cm, compta amb 500 pàgines i més de 250 fotografies i documents. El disseny i la maquetació del volum ha anat a càrrec d’Espirelius.

Joan Fuster. D’un temps d’un país (1922-1992) és resultat d’anys d’investigacions sobre Joan Fuster i és el text més complet sobre la vida i el pensament de l’autor suecà publicat fins ara. El volum es divideix en dues parts, d’una banda els primers quaranta anys de vida de l’escriptor, a càrrec d’Ortells i, d’una altra, dels quaranta fins a la seua mort, als setanta, a càrrec de Pérez Moragon. El tall està marcat per l’aparició el 1962, a banda d’altres títols, de Nosaltres, els valencians i El País Valenciano que tant va condicionar, en diversos sentits, la trajectòria de Fuster.

El llibre, d’ací el títol, que pren una coneguda cançó de Raimon, no es limita a la mera biografia personal ni tan sols al pensament de Fuster sinó remet de manera constant al context cultural i polític de l’època, de tal manera, que també és una història de set dècades de la societat i de la política que va viure Fuster. En aquest sentit, com remarquen els autors al pròleg, és important tenir present les «dificultats derivades del fet d’haver vingut al món un any abans del colp d’Estat de Primo de Rivera i de deixar-lo només disset anys després de la mort de Franco», cosa que va fer que «la seua trajectòria va transcórrer quasi sempre en un ambient de prohibicions, censures, pors i amenaces». Tot amb tot, Fuster, d’una banda, es va «identificar amb una llengua perseguida o destinada a la desaparició» i, d’una altra, es va comprometre «amb les llibertats individuals i col·lectives, especialment les d’opinió i expressió: la llibertat de pensament», aspecte que el va dur a estar a punt de morir assassinat.

És una biografia rigorosa però divulgativa, a l’abast de molts tipus de lectors, amb una gran profusió d’imatges (fotografies i documents) que acompanyen el text i que ajuden a entendre’l. La biografia no defuig dels aspectes més polèmics de l’escriptor. Fuster fou un referent per a moltes persones i organitzacions, però també una figura controvertida en una època de redefinició de la identitat valenciana, com va ser el final del franquisme, la transició democràtica i la dècada dels huitanta.

Per al Magnànim i per a les quatre administracions i institucions implicades en l’edició de l’obra suposa una gran satisfacció i es considera que aquesta contribució col·lectiva a l’Any Fuster ajudarà a la divulgació de l’escriptor molt més enllà de la data commemorativa.