L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia amb la col·laboració del Llevant UD va presentarels llibres «113 icones de la Història del Levante UD», d’Emílio Nadal, amb la col·laboració d'Eric Martin, il·lustrat per Ralf Wandschneider Herr Ralf, i «Històries d’un conqueridor. Levante UD. 1909-2023» de Felip Bens, il·lustrat per Antoni Ortiz Ortifus, a la sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficència.

Els llibres complementen l'exposició «De granotes gats i palmeres. Els orígens del Levante UD» una mostra sobre el naixement i l’evolució de l'equip de futbol degà de la ciutat i que «amb activitats al voltant de la mostra demostren la qualitat del museu i expliquen la seua candidatura al millor museu europeu 2022 als EMYA (European Museum of the Year Award)» va descatar en la presentació el diputat de Cultura, Xavier Rius, qui també comentà la gènesi dels llibres editats per la Diputació de València.

L'acte de presentació, conduït per la periodista Yolanda Damià, es va fer gala de la passió llevantinista per part de tot l'auditori, amb entrades exhaurides, que van rebre els dos exemplars dels llibres, que ja estan a la venda a la botiga del Centre Cultural La Beneficència.

El llibre «113 icones de la Història del Levante UD», d’Emílio Nadal, amb la col·laboració d'Eric Martin, il·lustrat per Ralf Wandschneider Herr Ralf, fa referència als anys de trajectòria des de la creació del club «amb una difícil tasca d'elecció dels jugadors que representen la història centenària del Llevant UD, amb espai per als pioners i per als grans estendards en la doble faceta de jugadors i entrenadors del futbol masculí i femení« explicà l'autor Emilio Nadal, qui també va demanar clemència als exclosos del llistat.

«Històries d’un conqueridor. Levante UD. 1909-2023» de Felip Bens, il·lustrat per Antoni Ortiz Ortifus, «és una obra senzilla, però carregada de simbolisme i significat, que amb trenta-cinc bocins mostren la panoràmica de la trajectòria vital de cent catorze anys, amb llums i ombres, segons la singular i irrepetible mirada d'Ortifus, a voltes àcida, a voltes amable, però que sempre sostrau un somriure» comentà Felip Bens, autor del text.

L'exposició és una producció de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia amb la col·laboració del Llevant UD Està comissariada per José Vicente Aguilar i Asunción García, conservadors de L’ETNO i per Emilio Nadal i Borja Arce, tots dos membres de l’Àrea de Patrimoni del Llevant UD La mostra està dissenyada per Suso Pérez (Estudio Gimeno Gràfic).

L'exposició enfocada des d'un punt de vista divulgatiu pretén donar a conèixer les fites que han jalonat la història del club. La mostra ens permet conéixer als fundadors dels equips, els camps on van jugar, les antigues samarretes, els títols, les conseqüències de la Guerra Civil, la fusió, les relacions entre els jugadors i el club…, fins al primer ascens a Primera Divisió en la temporada 1962-63, quan finalment el gat va pujar a la palmera. Aquest vell equip és hui un club modern, pioner del futbol femení i estendard en la consideració de l'esport com a eina d'inclusió social.

A la ciutat de València, els dos equips pioners van ser el Levante F.C. i el Gimnástico F.C., fundats en 1909 en barris diferents i amb masses socials oposades ideològicament. Rivals durant trenta anys, la història acabaria unint-los, donant pas en 1939 a la Unió Esportiva Levante-Gimnástico i, dos anys després, a l'actual Levante UD El nom el posava el Levante, els colors i l'apel·latiu de granota provenien del Gimnástico, com es coneixia a la seua afició quan jugava en el Estadium Valenciano, situat en el llit del Túria. Aquesta curiosa història li ha donat una identitat peculiar i complexa.