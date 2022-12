«Volem fer que la Nova continue sent element clau del teixit cultural del País Valencià»

Aquest novembre, la Nova Muixeranga d’Algemesí ha escollit en assemblea una nova junta directiva. Entrevistem Carles Cortell, Vicent Martínez, Rosanna Martínez, Pau Trull, Maite Fontana i Joan Nàcher, l’equip que estarà al capdavant de l’entitat els propers dos anys.

Presenteu un equip conformat per persones amb una llarga trajectòria muixeranguera però també altres d’incorporació més recent a la colla, tot i que totes sabeu ja el que és formar part de la junta de la Nova. Quines van ser les premisses a l’hora de conformar aquest equip?

Com que per diferents circumstàncies ja hem treballat junts, hem decidit continuar unint esforços per dur endavant un projecte de treball que comportarà nous reptes respecte a les decisions i forma de treballar per la Nova. Encara que tenim diferents maneres d’interpretar la nostra associació, hem estat capaços de consensuar un nou concepte de gestió.

Què destacaríeu del vostre projecte? En què voleu centrar els esforços?

Destacaríem la nova estructura organitzativa que pretén dur un pas més enllà la forma d’entendre l’associació, sent una evolució del model anterior, establert des dels inicis de la Nova, en el qual ja es va dividir el pes de les decisions entre junta i àrea tècnica. Actualment, ens trobem reformulant la composició i concepte de treball de la junta, ja que plantegem desenvolupar una nova proposta on apareixen cinc àrees de treball. L’objectiu és aconseguir una major dinamització en les tasques a realitzar, fomentant l’autonomia en la presa de decisions i resolució de problemes. A més, d’aquesta forma es permet l’entrada de més persones amb responsabilitat en el funcionament de la colla, fet que facilita futurs relleus.

Els nostres esforços, a més, van encaminats a adaptar la colla als canvis socioculturals que ens envolten: feminisme, ecologisme, nous corrents culturals… I fer que la Nova continue sent element clau del teixit cultural del País Valencià.

Com veieu la colla en aquest moment?

Com a totes les colles ens ha afectat la crisi de la COVID-19. La nova normalitat fou tortuosa, fent minvar en nombre els components actius els primers mesos de l’any, passant factura als assajos, fet que resultava previsible. No obstant això, confiàvem en que aquests problemes foren conjunturals i no pas estructurals. Es passà per una etapa d’adaptació i canvi que començà a donar els seus fruits la darrera meitat de l’any, recuperant la gamma de sis, treballant activament en refermar les figures de cinc alçades i, fins i tot, buscant bastir noves construccions.

Actualment, l’activitat social i cultural de la colla també es recupera a pas ferm, el nombre de membres creix, estem celebrant el nostre 25é aniversari i la Muixerola estarà present en aquests últims mesos de l’any.

Vos queda per davant algun acte abans de tancar les celebracions del vostre 25é aniversari?

Ens queden alguns actes com són el Correfocs dels Dimonis Rafolins el 26 de novembre, l’edició d’un llibre sobre la colla, un concert per al 2023… A més d’alguna que altra sorpresa.

Sou colla fundadora de la Federació Coordinadora de Muixerangues. Què li demanaríeu a la FCM?

La Federació ha de prendre el testimoni i esdevenir un motor principal de conservació, promoció i difusió del fet muixeranguer. La muixeranga no pertany a ningú i és de totes i tots, però no tot és muixeranga. Creiem que tot açò s’ha de fer des del respecte a la tradició, per poder així créixer junts i dibuixar un panorama futur coherent i cohesionat. Hem de saber d’on venim i qui som per a saber on volem arribar i què volem que esdevinga la muixeranga.

Quins reptes teniu pel futur?

En primer lloc, evolucionar i modernitzar la colla a nivell organitzatiu, adaptant-la a la nova realitat per poder continuar sent una entitat cultural referent. Volem canviar, des de l’estima, aquesta meravella de treballar totes i tots, fent pinya, ja què això és la muixeranga, la pinya. En segon lloc, a nivell tècnic estem treballant en la recuperació i consolidació del nostre repertori, i continuem en el treball de millora de les dinàmiques d’assaig: innovant, errant, avaluant, aprenent, canviant i tornant a començar.

Volem estendre la Festa i el nom d’Algemesí a tots els indrets, encapçalar canvis organitzatius i estructurals, fer relleu generacional... Aquests han de ser elements estendard de cara al futur pròxim, mantenint-se sempre en constant evolució perquè puguem gaudir 25 anys més de la Nova Muixeranga d’Algemesí. No ens hem de confiar. La Nova Muixeranga ha estat, és i ha de ser referent del fet muixeranguer.