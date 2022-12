Dos anys després del començament del malson, l’esperança es va obrir camí al compàs d’una música que podria ser un pasdoble a qualsevol plaça d’un municipi, o el d’una simfonia de Tchaikovski al més gran teatre imaginable. Eixos espais: carrers i auditoris de tota classe, han acollit en este 2022 que s’esgota el retrobament dels milers de músics que reuneix la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana amb el gran públic. Sense butaques buides. Sense por i per la música.

Eixe context de reconquesta de la normalitat ha permés a les societats musicals recuperar de manera plena la seua activitat, gaudint de concerts i campanyes multitudinàries com ara les activitats comarcals, que han tornat a congregar a milers de músics i alumnes, vertebrant el territori i omplint de música cada racó de la Comunitat, o la campanya de concerts «Músics amb Denominació d’Origen» que suposa tot un revulsiu per a impulsar la projecció turística de la nostra terra mitjançant la música. També la tornada a la normalitat ha permés a la FSMCV projectar les seues línies de futur, mostrant-se com un col·lectiu fonamental per a afrontar els grans reptes culturals i socials dels pròxims anys al nostre territori. «Turisme, despoblació, medi ambient i música són àrees que a priori sembla que escapen del nostre àmbit d’actuació, però tenim molt a dir i molt a aportar», va anunciar la mateixa presidenta de la FSMCV, Daniela González, al seu discurs durant l’assemblea en què va ser reelegida en el càrrec el passat octubre. «Impulsarem projectes que, de manera transversal, tinguen com a fil conductor a les nostres societats musicals, alhora que contribueixen en estos sectors estratègics de la nostra terra», va avançar González.

Aquell mateix dia, la dirigent va marcar un repte que fixa la brúixola no només per a 2023, sinó per als següents anys: «Hem d’avançar cap al reconeixement d’este moviment artístic, social i educatiu que representen les nostres societats musicals com a Patrimoni de la Humanitat», recalcà. En eixe sentit, destacava la importància de continuar aprofundint en valors propis del col·lectiu, com la igualtat i la inclusió social.

En el camí a eixe reconeixement internacional, les societats musicals avancen a vegades fent grans salts. Un d’ells es va produir al mes de setembre d’este 2022, quan la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV va eixir per primera vegada de gira per Espanya. Després de 8 anys des del seu naixement i baix la batuta de Cristóbal Soler, esta unitat artística d’alt rendiment integrada per una selecció de joves talents de les societats musicals, deixava la seua petjada primer al Teatro Gayarre de Pamplona i després al Teatro Monumental de Madrid. «Hem fem el pas per a ser reconeguts a l’àmbit nacional, i després travessarem fronteres», assegurava el mestre Soler després dels dos recitals.

Eixe reconeixement també ha tingut un reflex al nostre territori. Les societats musicals van ser protagonistes de les celebracions del 9 d’Octubre organitzades per Presidència de la Generalitat: 34 concerts, un a cada comarca, i oberts a tots els públics, es van celebrar en només una setmana, «mostrant la capacitat de vertebració territorial que caracteritza al moviment de les societats musicals», remarcà aleshores la presidenta de FSMCV. Aquella festivitat va ser coronada amb el Concert des dels Balcons a la seu de la Generalitat, recordant el dur periple dels últims anys, i per un concert coral interpretat simultàniament a València, Castelló i Alacant. La postal amb els nuclis centrals de les grans ciutats plenes de músics es tornaria a repetir unes setmanes després, quan en novembre, per celebrar Santa Cecília, la festa gran de les societats musicals, 34 bandes ompliren espais emblemàtics de Castelló, Alacant i València en una simfonia col·lectiva durant el concert «Terra de Música». Vora un miler d’intèrprets expressaven la força d’un moviment que aglutina més de la meitat de totes les bandes de música d’Espanya. I que ha tornat a abraçar-se, massivament, amb el gran públic.