Encara amb el ressò de les campanades a l’orella, més d’una família es trobarà ara mateix ultimant les gestions de cartes i relacions diplomàtiques amb els patges perquè el divendres al matí els Reis de l’Orient hagen pogut fer la seua faena anual i, al despertar, els xiquets i xiquetes (que s’hagen portat bé) troben els seus regals al costat del betlem.

Segons apunten alguns estudis, serien quatre els regals que els més menuts haurien de rebre en aquesta data: una peça de vestimenta o complement, un regal que desitge, alguna cosa que necessite, i, per últim, un llibre. D’aquest últim regal tenim idea. Ací vos deixem cinc llibres que els encantaran:

1. El riu, de Tom Percival (Andana Editorial). Per a llegir-li.

El riu és una d’eixes històries per a compartir al llit abans de dormir, un títol al qual tornar tantes vegades com sol·licite l’oient. La història escrita per Percival convida als infants a reflexionar sobre la idea del canvi constant de les emocions, prenent la figura del riu, a vegades en calma, a vegades enfurit, com a reflex. A més, l’àlbum compta amb unes il·lustracions en les quals la infinitat, grisor, coloraina o calidesa prenen forma i es poden contemplar.

2. La mare i el meu món, de Sabina Gregorio i Elena Reig (Editorial Reclam). A partir de 5 anys.

Mateo ha pres consciència, s’ha adonat que la vida no és com esperava, hi ha massa soroll, és menys acolorida i té molts adults enfadats. Sabina Gregorio ens introduirà, amb les heterogènies il·lustracions d’Elena Reig, al món interior del protagonista per a tractar amb suavitat i frescor temes complexos tant per als xiquets, com per als majors, així com la por que genera el desconeixement, o la diversitat de les famílies.

3. Aitana i les feres, de Joan Canela i Jordi Colonques (Sembra Llibres). A partir de 7 anys

Una aventura emocionant i divertida, amb bestiari propi inclòs, per a parlar del sistema actual amb els més menuts tractant-los com iguals. Una història per a trencar rols de la mà d’una xiqueta decidida a posar fi a les injustícies del seu món.

4. Explica-m’ho, de Katharina von der Gathen i Anke Kuhl (Takatuka). No fallarà.

Katharina von der Gathen llança una bateria de 101 preguntes sobre «un tema apassionant» que, sense perdre el to de diversió, recolzat per les còmiques il·lustracions d’Anke Kuhl, donarà una resposta a moltes de les qüestions que, arribats a una edat, han passat per tots els caps.

5. Drets humans, de Yayo Herrero i Luis Demano (Litera libros). A partir de 10 anys.

Yayo Herrero i Luis Demano apropen els Drets Humans, així com la seua història, als més menuts a través d’un recorregut pels articles de la Declaració de 1948, perquè «totes les vides són importants i ens mereixem viure-les satisfactòriament». Un llibre de capçalera.