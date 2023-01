Pep Gimeno «Botifarra» ha exhaurit les localitats disponibles per al concert del 13 de gener a Les Arts de València, on presentarà el disc «Ja ve l’aire» i que serà el primer i més especial concert de la gira del seu nou treball.

Les entrades per al concert -a la sala gran del Palau de les Arts i dins del cicle de músiques valencianes-, s’han venut en un temps rècord i ara només queda disponible el percentatge reservat obligatòriament per a taquilla física, que es posarà a la venda el mateix dia del concert.

«Ja ve l’aire» és un recull de cançons de treball en clau femenina que compta amb les col·laboracions de Maria Arnal, Carmen París, Judit Neddermann i la cantaora Noelia Llorens ‘Titana’. Tant al primer senzill que es va avançar com a la resta de l’àlbum, que compta amb 11 temes, la recuperació de melodies tradicionals i les cançons de magatzem i de treball s’ha complementat amb arranjaments i revisions per adaptar-les a l’actualitat i aportar-los una sonoritat contemporània sense perdre de vista les bases de la cançó d’arrel tradicional.

La il·lustradora Belén Segarra és l’autora del grafisme que acompanya el nou disc, mentre que les fotografies, realitzades en diferents indrets de Xàtiva, han anat a càrrec de Claudia Marconell. Tot el disc ja està disponible a Youtube i properament a la resta de plataformes. El disc físic pot comprar-se en prevenda al web pepgimenobotifarra.com.

Amb nova banda

Per aquest nou llançament discogràfic i la gira que l’acompanyarà, Pep Gimeno «Botifarra» s’envolta d’una nova banda, composta per Tóbal Rentero, Jordi Pastor, Robert Moreno, Miquel Pérez i Martina Sabariego. El cantautor xativí Feliu Ventura també ha tingut una important participació en la gènesi del nou disc com a lletrista.

L’àlbum és una edició d’El Mico Entertainment i s’ha enregistrat entre Catarroja i Riba-roja, produït per la Moma Estudis.

Tasca de recuperació

Josep Gimeno i Montell, conegut pel nom artístic de Pep Gimeno «Botifarra» (Xàtiva, 1960) és un cantaor tradicional valencià reconegut per la seua tasca de recopilació i conservació de la cultura musical valenciana.

Des de 1976 ha dut a terme una important tasca de posada en valor i adaptació de cançons de la tradició oral valenciana. Des del 2006, quan va gravar el seu primer disc en solitari «Si em pose a cantar cançons» -que va ser guardonat amb el Premi Ovidi 2007 al millor disc de folk-, ha publicat nou discos, sol o amb col·laboracions d’altres artistes, com Ahmed Touzani, Pau Cháfer o Quico el Cèlio. Tanmateix, ha rebut un bon nombre de reconeixements, com ara el Premi Enderrock, la Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural, la Medalla d’Honor del Consell Valencià de Cultura o el Premi 9 d’Octubre de l’Ajuntament de Xàtiva.

«Ja ve l’aire» serà el seu desé disc d’estudi. La trajectòria del «Botifarra» va començar als anys 70, quan va recòrrer poble a poble recuperant la tradició oral de les persones majors.